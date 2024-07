Neto Bran: “Esto le toca al Gobierno y no ha hecho nada”

“La San Juan no es responsabilidad del alcalde, pero aquí le entramos porque son los vecinos de Mixco que circulan por el sector”, aseveró Bran.

El alcalde del municipio chocolatero, le pidió al gobierno central, que tome cartas en el asunto y mande a reparar la calzada San Juan, pues es algo que no le corresponde a la comuna mixqueña.

“Lo digo con todo el respeto porque no estoy peleando, pero esto le toca al Gobierno, esto es una carretera nacional. A la municipalidad le toca lo que son las calles internas, esto es una vía principal, esto le toca al Gobierno y no ha hecho nada en nueve años”, explicó el alcalde mientras realizaba trabajo de bacheo en la calzada.

Agregó que él sabe que ese problema no es solo de este gobierno, pero pidió a los funcionarios actuales tomen cartas en el asunto.

“No es contra este gobierno que acaba de empezar. Los que están ahorita en el puesto analicen bien”, dijo.

El funcionario constante publica en sus redes sociales fotos y videos de los trabajos que trabaja en distintas calles y vías principales, esto con el objetivo de evitar hoyos que puedan provocar accidentes.