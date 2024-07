La nota que dejó el asesino de una joven madre en San Miguel Petapa

¡Parecía película de terror! Estos son los detalles que se localizaron en la escena del crimen, del que una bebé de siete meses fue testigo.

Este domingo 30 de junio, vecinos alertaron a los bomberos sobre un crimen en la 14 avenida residenciales Rivera del Río zona 13, San Miguel Petapa.

Al llegar al lugar los bomberos ingresaron a la residencia indicada, pero al entrar encontraron lo que parecía ser una escena de la película de terror La Masacre de Texas.

En una habitación, en la que había muchos juguetes, los socorristas localizaron el cuerpo de una mujer en medio de un charco de sangre. Se podían observar en el piso las marcas de zapato del asesino que no solo caminó de un lado a otro pisoteando la sangre para dejar sus huellas, sino también dejó una nota. “Te dije que no me dejaras solo”, decía un pedazo de papel.

Los bomberos indicaron que la víctima había sido decapitada; sin embargo, de manera extra oficial se sabe que a la víctima le sacaron el corazón. Este extremo tendrá que ser con firmado por las autoridades competentes.

Se cree que el principal sospechoso del crimen, sería la pareja de la joven quien fue identificada como Dennisse Esperanza Sulecio Marcia, de 25 años.

En la habitación, fue localizada la bebé de siete meses, que según informaron los socorristas no presentaba ninguna señal de agresión.

En la colonia hay varias cámaras de seguridad, que servirán a los fiscales del Ministerio Público para esclarecer el caso y dar con el responsable del horrible crimen que dejó a una pequeña sin su madre.