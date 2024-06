Nueve heridos y miles sin electricidad son las primeras consecuencias del fuerte terremoto en Perú

Alrededor de las 12:30 a.m., de este viernes 28 de junio, un fuerte sismo de 7 grados de magnitud en la escala de Ritcher, sacudió a Caravelí, departamento de Arequipa, en Perú, generando hasta los momentos un saldo de nueve heridos y varias localidades sin electricidad, sin embargo, satisfactoriamente no hay muertes que lamentar a pesar de algunos graves daños estructurales.

PUBLICIDAD

La Dirección de Hidrografía y Navegación de Perú, había expresado con preocupación el estado de alerta por posible presencia de de tsunami en todo el litoral del país inca, no obstante, en las últimas horas, el presidente del Consejo de Ministros, Gustavo Adrianzén, aseguró en TV Perú Noticias, que las chances ya fueron descartadas.

“ A Dios gracias, hasta esta hora no tenemos registradas víctimas fatales. Los heridos fueron trasladados a hospitales más próximos en la región y afortunadamente sus heridas no rebiten ningún tipo de gravedad, se tratan de contusiones. Estoy en condiciones de advertir que lo que puede significar un tsunami ha sido descartado, esto no significa por supuesto que no tengamos que ser testigos de algún oleaje anómalo, pero no va a haber un tsunami, esa es la información que hemos recibido. Así que por allí tranquilidad también a nuestras poblaciones del litoral. No va a haber tsunami ”, afirmó Adrianzén al canal de noticias citado.

La región peruana con más probabilidad de temblores

Con una profundidad marcada de 42 kilómetros, con epicentro a 54 kilómetros al suroeste del distrito costero de Yauca, se sitió en distintas zonas peruanas como su capital, Lima, pero también tuvo alcance, con menos intensidad, en su país vecino, Chile.

Al estar Perú, en la región conocida como el Cinturón de Fuego del Pacífico, donde se produce más del 80% de la actividad sísmica mundial, es una de las zonas en donde se producen más eventos sísmicos, situación que no se originaba desde el devastador terremoto de magnitud 7,9 en agosto de 2007, en la ciudad costera de Pisco, mismo que dejó el lamentable saldo de más de 500 muertes.