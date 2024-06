VIDEO. Hombre muere tras intentar robar en una vivienda

Un hombre que ingresó a una vivienda de Chimaltenango este martes 25 de junio, con el objetivo de robar algunas cosas, según informó la Policía Nacional Civil (PNC).

Ladrón queda atrapado entre paredes.

Las cosas no salieron como él esperaba, pues quedó atrapado en medio de unas paredes y a pesar de que utilizó toda su fuerza para tratar de salir, la presión de los bloques de cemento lo asfixiaron.

Según relató la dueña de la casa, que el delincuente gritó por ayuda, pero en pocos segundos perdió el conocimiento y murió asfixiado por la presión de las paredes.

Las personas alertaron a los bomberos Voluntarios que al llegar al lugar y tratar de brindarle auxilio al hombre, este ya no contaba con signos vitales, por lo que procedieron a sacar el cuerpo utilizando herramientas, trabajo que duró tiempo.

Luego llegaron agentes de la PNC y fiscales del Ministerio Público (MP) para procesar la escena y tomar declaraciones. Igual las autoridades abrirán una investigación para establecer quien era la víctima que hasta el momento no ha sido identificada y ver si tenía algún perfil delincuencial. Muchos vecinos aseguran que fue algo divino que no le permitió el ingreso, pues no saben las intenciones que el desconocido tenía.