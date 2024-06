Adria Arjona, la fantasía de una mujer fatal

Austin Film Society presents A Toast To Texas Film Honoring Glen Powell at Troublemaker Studios in Austin, Texas. / Photo by www.hlkfotos.com

La naturaleza de la identidad: esa búsqueda insaciable que tantos dolores de cabeza ha dado a los filósofos es la premisa de la nueva película de Richard Linklater, ‘Hit Man’, también es la base de una alegre historia criminal envuelta en comedia romántica. La cinta triunfa gracias al poderoso carisma y la química de sus dos estrellas, Glen Powell y Adria Arjona. Powell coescribió el guión con Linklater, basado en un artículo del ‘Texas Monthly’ de Skip Hollandsworth. Su conexión alcanza un momento sorprendente con una escena que ha recibido aplausos en todos los festivales donde se ha presentado. Es lo más candente de una narración que cuenta con escenas de sexo para adultos a la antigua usanza.

PUBLICIDAD

Arjona se revela como una autentica ‘femme fatale’ del cine negro. Mutando entre el misterio y la ingenuidad sin dejar del todo claro si es una manipuladora, una damisela en apuros o una mujer que simplemente intenta descubrirse a sí misma. Aunque, tal vez, sea todas esas cosas a la vez. Hay algo seductor en la inocencia de Arjona, quien crea un personaje cargado de matices latinos, sin el cinismo del arquetipo. Pero no se dejen engañar por su personaje, la chica sabe que una auténtica mujer fatal es un reflejo de lo que la sociedad ama y teme en las mujeres y moldea su papel a la perfección.

A primera vista, es una comedia romántica, tremendamente divertida. Sin embargo, bajo esa primera capa ‘Hit Man’ esconde una gran duda existencial. “Madison es una superviviente”, dice Arjona. “Creo que ella encuentra su propia personalidad a través de las mujeres que habita. Su personaje se prueba diferentes personas como nosotras, las mujeres, nos probamos trajes de baño. Ella está descubriendo quién es y elige hacerlo cambiando constantemente” apunta la actriz.

Esta puertorriqueña, de 31 años, se crió en México hasta los 12, luego en Miami y ahora está afincada en Los Ángeles. “No veo a Madison como una mujer fatal, veo a una mujer tratando de interpretar la ilusión de ser una mujer fatal. Y fue muy divertido jugar con esa idea porque muchos de nosotros, hoy en día, nos escondemos detrás de personajes que esconden nuestro interior”.

El termino ‘Mujer Fatal’ se popularizó durante la era del cine negro de Hollywood en las décadas de 1940 y 1950, pero los orígenes de este personaje se remontan mucho más atrás. “Las mujeres no somos un arquetipo. Creo que Madison trata de hacer una especie de interpretación. Yo decidí jugar con el movimiento tratando de elevar su confianza en cada escena. Ella va jugando un poco con su cuerpo y su sexualidad. La primera vez que encuentras a Madison, es tímida y retraída. Y de repente, poco a poco ella se convierte en una dama del cine negro. Creo que la película hace referencia a ‘Crueles Intenciones’ (Juegos Sexuales en Latinoamérica) y algunos de estos ‘thrillers’ realmente sexys de los 90 que son parte de la historia del cine. Hablamos mucho sobre cómo ibamos a rodar las escenas de sexo sin que parecieran grotescas”.

Linklater no da puntada sin hilo en sus películas y recomendó a Arjona inspirarse en la cinta ‘Perdición’ para crear su personaje. “Creo que Madison tiene algo de Barbara Stanwyck. Me he inspirado en ella para crear este papel” admite la actriz. Si hay un filme “noir” en el cine con una mujer fatal arquetípica ese es ‘Pedicion’, un clásico. Una de las muchas obras maestras realizadas por Billy Wilder, donde Phyllis Dietrichson (Stanwyck) seduce y engaña a Walter Neff (Fred MacMurray) para asesinar a su marido y poder fugarse con el dinero del seguro. “La Madison que crea Adria es mucho más de lo que inicialmente parece, pero lo que yo quería de ella es que fuera una mujer real” nos explicó el director Richard Linklater.

“Ella no es la Viuda Negra. Ella es realmente compleja como todos nosotros. La conocemos en su momento más oscuro, pero eso no me parece que sea lo que define a una persona. Madison está tratando de cumplir la fantasía de ser una mujer fatal”, comparte Arjona sobre el juego de roles en el que cae su personaje. La actriz ha aprendido mucho de sus padres, que son sus mejores amigos. “Tengo una madre que es extremadamente espiritual y positiva y me guía a través de todos los obstáculos” dice Adria de Leslie Torres, aunque admite que su padre es su guía. “Me motiva y me pone límites y me pide que siempre esté creciendo como artista. Él sugiere que cultive mi cabeza, no solo mi físico”. Y ya que estamos, no podemos olvidar que Jason Momoa ha caído prendido del talento y los encantos de esta actriz puertorriqueña. Una pareja explosiva que ya convive junta en Los Ángeles.

PUBLICIDAD

Nueva sensación latina en Hollywood

Adria Arjona es la nueva sensación latina en Estados Unidos. La hija del cantante Ricardo Arjona se revela como una gran estrella en Hollywood tras su paso por ‘Andor’ y ‘Morbius’. “Crecí en la carretera. Mi padre es músico y yo me eduqué de un lado a otro por Latinoamérica, de país en país. Siempre he estado unida al mundo del arte. Fue mi padre quien me sugirió que tomara clases de teatro. Gracias a él, me enamoré de esta profesión”.

Sus primeros pasos fueron en Miami. “Pronto me trasladé a Nueva York. Una profesora de teatro de Miami me aconsejó irme a Nueva York y ha sido el mejor consejo que me han dado. Con ella conseguí mi primer trabajo en la película ‘Unforgettable’”. Arjona saltó a la fama gracias al show ‘True Detective’ (HBO) al lado de Collin Farrel y Rachel McAdams, de inmediato, su belleza y su talento la hicieron sobresalir en la pantalla consiguiendo el espacio de la estrella latina del momento. “En Los Ángeles caminas por la calle y escuchas 500 acentos. Hay color y diferentes etnias. Eso se echa de menos en la pantalla y estoy aquí para cambiarlo”.

Arjona continúa su camino con paso firme y pronto estrenará la maravillosa cinta ‘Los Frikis’ sobre la llegada del SIDA a la isla de Cuba. “Nunca estoy segura de lo que hago, y creo que es por eso que amo mi profesión”.

20 de junio

es la fecha en que ‘Hit Man’ se estrenará en cines.