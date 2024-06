VIDEO. ¡Feliz día del padre! Hijos deciden festejar a su papá en su venta de shucos

La tierna sorpresa conmovió al vendedor de panes, que terminó derramando lágrimas de alegría en plena calle.

Este 17 de junio se celebra el Día del Padre en Guatemala, día en el que muchas familias celebran lo importante que es la figura paterna para todos los miembros de un hogar.

Don Víctor Rosales, que tiene 15 años de vender shucos frente al centro comercial Próceres. Foto: Publinews

Aunque todos los días se le debe festejar a los padres, esta fecha es especial para mostrar ese afecto con algún tipo de detalle.

Eso fue lo que hicieron cuatro hermanos. Decidieron sorprender a su papá en su negocio mientras él preparaba los panitos, y en plena calle le llevaron un pastel.

Se trata de don Víctor Rosales, que tiene 15 años de vender shucos frente al centro comercial Proceres.

“Tengo más de 15 años de vender aquí frente a Proceres, hay tortillas con carne, con longaniza, panes con chorizo, salami, salchicha y adobado. Vengo a las 10 de la mañana y me voy a las ocho de la noche”, contó a Publinews.

Don Víctor contó que tiene cuatro hijos y ocho nietos y que se sorprendió al ver a sus hijos este día con su pastel para festejarle.

“Le agradezco a mis hijos por esta sorpresa, que siempre me han dado el día del Padre, los he sabido educar para que tengan una buena cultura y reflejen el ejemplo que yo les he dado”, manifestó entre lágrimas.

También envió un saludo a todos los papás de Guatemala.

“Son un ejemplo para ellos, para que puedan instruir a sus hijos en lo bueno. Invito a todos los guatemaltecos a que me visiten aquí en el centro comercial los proceres, a que me visiten en la venta de shucos Ñam Ñam”, declaró.