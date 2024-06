VIDEO. Entre lágrimas de frustración Massiel Carrillo denuncia “malos tratos” en el aeropuerto La Aurora

La expresentadora de televisión, modelo, creadora de contenido y ahora cantante Massiel Carrillo publicó un video en sus redes sociales en donde entre llanto de frustración y enojo compartió a sus seguidores su mala experiencia con una trabajadora del Aeropuerto Internacional La Aurora.

Todo esto, mientras gestionaba su abordaje al avión, pues estaría próxima a salir del país con su mamá y su hija.

“Aquí les cuento mi terrible experiencia del día. No sé qué les hice a algunas mujeres para caerles mal y que sin conocerme me juzguen y me traten tan feo de entrada. Bien dicen que en un ocasiones el peor enemigo de una mujer es otra mujer”, detalla el post en sus redes sociales.

En las grabaciones se muestra a la modelo, un poco alterada por la situación y en su bajon emocional no pudo contener las lagrimas: “la señorita de migración de la nada me empieza a tratar mal de la nada. “Yo sé que a muchas mujeres les caigo mal y por eso me tienen envidia y me empiezan a ofender, pero ya cálmenla”, suplica.

La guatemalteca dijo que tuvo problemas por la carta de poder que autoriza a su hija a viajar con ella sin que su esposo esté presente, y comenzó a decirle cosas fuera de lugar. Massiel contó que la persona quiso llamar a la policía y su hija se empezó a alterar.

“Empezó a ofender tanto y ella quería llamar a la policia y al Ministerio Público. ¿De verdad chapines que nos pasa? Que mala imagen les damos a los turistas”, señala.

Resaltó que no generaliza, pues en ocasiones anteriores el personal de migración ha sido muy amable: “No le he hecho nada a nadie y me pasa muy seguido con otras mujeres, que triste que entre nosotras no nos apoyemos”, afirma.