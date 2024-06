Nuevo video de Joe Biden desorientado enciende el debate entre líderes y famosos

El nuevo episodio del presidente Joe Biden inmóvil y desorientado en un acto público avivó el debate entre líderes y famosos, unos cuestionando su capacidad para seguir gobernando y otros respaldándolo.

El mandatario y candidato demócrata a la reelección se quedó paralizado este domingo en el escenario como parte de un evento de recaudación de fondos para su campaña, en el que estuvo acompañado por el expresidente Barack Obama y varias estrellas. Cuando quedó paralizado, solo reaccionó en el momento que Obama lo tomó de la mano, seguidamente el exmandatario lo guió fuera de la plataforma, poniéndole la mano sobre la espalda.

No es la primera que esto le ocurre a Joe Biden, ya se le visto con la misma condición otras veces, por lo que lo repetitivo de la situación, ya está prendiendo las alarmas por parte varios sectores que advierten de su estado de salud, mientras que otros lo apoyan, avivando así el debate.

Un mensaje en X del periodista y presentador de televisión Piers Morgan desató el toma y dame con escritos entre el empresario Mark Cuban, dueño de los Mavericks de Dallas de la NBA, y el ejecutivo Bill Ackman, director del fondo de cobertura Pershing Square Capital Management LP.

“Publiqué en X lo que sospecho que todos los que lo vieron estaban pensando: “Qué vergüenza. Los demócratas no pueden permitir que esto continúe, ¿no?”. En unas pocas horas, la asombrosa cifra de 7,5 millones de personas habían visto mi publicación y a muchos miles de ellas les había gustado, la habían vuelto a publicar o la habían comentado. Como pensaba, la gran mayoría compartió mi opinión honesta de que el presidente Biden ya no es apto para el cargo más alto de Estados Unidos”, expuso Morgan en su columna, publicada en New York Post.

Morgan siempre se ha caracterizado por ser ultraconservador y durante años fue activista del expresidente Donald Trump, aunque supuestamente en la actualidad siguen peleados, luego de que ambos discutieron en plena entrevista en el 2022. En ese entonces, el republicano abandonó el set en plena conversación.

Joe Biden, detractores y gente de su lado

En su columna, Morgan destacó “ Cuando el último demócrata que ocupó la Casa Blanca tiene que literalmente agarrar al actual porque se da cuenta de que ha tenido otro “momento de alto nivel” y parece estar paralizado como una estatua en el escenario, tiene que ser una llamada de atención para todos en el partido debe prestar atención urgentemente antes de que sea demasiado tarde, ¿no es así? ”

Mientras tanto, en su cuenta X, Morgan tiene prendido el debate encabezado por Ackman, apoyándolo sobre su punto de vista sobre el presidente Joe Biden, y por Cuban respaldando al mandatario y candidato a la reelección.

“ Biden es un anciano de 81 años que no puede salir del escenario, ni mantenerse presente y concentrado en una conferencia del G7 ¿Es ese quién debería ser el líder del mundo libre durante los próximos cinco años? Un presidente no debería tener que ser sacado del escenario de la mano o rodeándolo con un brazo . Ésta no es la imagen de fortaleza y liderazgo que necesitamos como país. El Partido Demócrata se está destruyendo a sí mismo al hacer avanzar a Biden para un segundo mandato… Un segundo mandato de Biden es una grave amenaza para la seguridad y la prosperidad globales”, escribió Ackman en su cuenta @BillAckman de X en respuesta a Morgan.

Cuban replicó: “ Ustedes dos, @piersmorgan, @BillAckman, están tan consumidos por complacer a sus seguidores de Twitter que han perdido toda objetividad. Ambos candidatos son viejos, muy viejos, ambos tendrán momentos de vejez, recordarán mal, olvidarán cosas y tendrán debilidades físicas . Te contaré un secreto no tan secreto: uno es excelente con los fragmentos de sonido, pero también piensa en fragmentos de sonido. El otro es terrible con las frases cortas, pero piensa con oraciones completas. Los votantes decidirán cuál preferimos”. Ante estas palabras, el periodista contestó: “Creo que Bill y yo estamos más consumidos por la realidad de lo que usted parece”.

Por medio de su cuenta @mcuban, Cuban le dijo a Morgan: “Jajaja. Tú tienes 59 años, yo 65. Adivina qué. Nuestra audiencia de ambos va a disminuir. Habrá cosas que no escucharemos bien. No veas también. Palabras que no salen tan fácilmente. Cosas que duelen cuando nos movemos y nos frenan down. Cosas que olvidamos y de las que tenemos que tomar nota. Ahora imagina tener 78 y 81 años, pero como muchos han afirmado, las limitaciones físicas y sensoriales no reflejan la capacidad intelectual”.

“ Vamos, Mark, en su estado actual, no confiarías en Joe Biden para que te preparara un baño, así que ¿Por qué pretendes confiar en él para gobernar el país? ”, respondió el presentador en su cuenta @piersmorgan de X.

Otros usuarios de X entraron en el debate y fue así como @MDBitcoin le preguntó a Cuban: “¿Cree verdadera y honestamente que el presidente Biden posee esas cualidades a partir de ahora?”, a lo que el empresario contestó: “Sí, he hablado con él”.

Otro le preguntó: “Mark, ¿Por qué odias tanto a Trump? ¿Qué tiene este tipo que no soportas?”, a lo que él dijo: “No lo odio, simplemente no quiero que sea Presidente”.