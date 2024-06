¡Se busca! El padrastro de Paquito era un temible pandillero

La población puede llamar al 110 de la PNC para brindar información que ayude a dar con el paradero de Jairo Noé Chocón Teque, señalado de torturar y asesinar a golpes a Paquito de 4 años.

Rudy Francisco Baches Ordóñez, de 4 años, falleció a causa de una brutal golpiza que recibió por el conviviente de su madre, que este jueves, relató en la audiencia de primera declaración el infierno que vivió paquito en sus últimas horas.

Alejandra Ordoñez Coronado de 29 años, contó que su conviviente, Jairo Noé Chocón Teque, la tenía amenazada y la golpeaba constantemente.

Pero, ¿quién es Chocón Teque?

Se trata de alias Sparkin, un peligroso pandillero líder de la clica Chilangueras de la Mara Salvatrucha.

Fue detenido en el 2016 señalado de extorsionar en Chimaltenango. Fue detenido con un teléfono satelital y posteriormente fue encarcelado en la cárcel Fraijanes 2.

De acuerdo con Alejandra, Jairo anteriormente había matado a su esposa, motivo por el que ella le tenía miedo.

“Me amenazó, si yo decía algo iba a matar a mi mamá y luego iba yo. Yo me quería ir, no quería estar con él. Pero me decía que de encontrarte tengo. No vas a servir ni para otro hombre, mejor que te coman los gusanos, me decía”, expuso durante la audiencia.

Al respeto, el vocero de la Policía Nacional Civil (PNC), Inspector Edwin Monroy confirmó que el padrastro de Paquito es el mismo delincuente capturado en el 2016.

“Continúa la investigación para poder establecer quien más pudo ver participado en la muerte del menor de 4 año”, afirmó.