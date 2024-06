Miss Universo 2024: Así justifica Melina Birk su polémico video

Melina Birk, guatemalteca reconocida por crear contenido en TikTok y ser aspirante al Miss Universo Guatemala 2024 ha sido el blanco de las críticas en las últimas horas. Ya que, su participación se vió empañada por un video que internautas difundieron en donde aparece golpeando violentamente a otra mujer.

El video levantó todo tipo de reacciones y fracturó las expectativas de sus seguidores. Internautas que la defienden, afirman que el video es desde tiempo atrás y que ella al calor de los tragos le reclamó a la mujer por haberse involucrado sentimentalmente con su primer novio y su ex pareja.

Ante la publicación de “X” la influencer respondió al polémico video:

" Gracias por no compartir este video. Paso hace 8 años y los involucrados éramos menores de edad, no solo me perjudica a mí. Toda historia tiene un antes y un después y el después de es que la violencia no se combate con violencia y la bondad es el nivel más alto de inteligencia” dice Birk.

La influencer responde al polémico video. Minutos después borró su comentario.

Sin embargo los internautas no han desaprovechado para emitir todo tipo de comentarios.

“Uno primer novio y el otro su ex, significa que ya no tienen relación con Merlina. Ya no tendría nada que ver”, comentan.

“No nos representa como belleza guatemalteca”, afirman.

“MISS MORONGAZOS va a subir al estrado para darle pija a las primeras 10 elegidas. El vergueo será impactante”, señalan.