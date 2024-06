Mamá de Paquito revela como su pareja golpeó brutalmente al menor durante varias horas

¡Impactantes declaraciones! La pareja de la mujer se ensañó con el pequeño y prácticamente lo torturó durante horas.

PUBLICIDAD

Ella aseguró que también era víctima de su conviviente Jairo Chacón, ahora prófugo de la justicia, quien la habría la obligado a mentir.

Rudy Francisco Baches Ordóñez, de 4 años, fue víctima de agresión por parte de su padrastro. La mamá del menor, Emili Alejandra Ordoñez Coronado de 29 años, fue detenida y en su audiencia de primera declaración la mujer relató ante las autoridades la tortura y el sufrimiento que vivió Paquito antes de morir.

Alejandra aseguró que su pareja Jairo Chacón, los agredía y que ellos vivían un infierno. Aseguró que en varias ocasiones intentó irse con su hijo, pero Jairo no los dejó y los amenazaba. “Voy a matar a tu mamá y luego te voy a matar a voz. Siempre me insultaba. Nada haces bien. y luego iba yo. Yo me quería ir, no quería estar con él. Pero me decía que de encontrarte tengo. No vas a servir ni para otro hombre, mejor que te coman los gusanos, me decía”, expuso la mujer.

Emili Alejandra Ordoñez Coronado de 29 años,

Afirmó que en varias ocasiones el hombre la golpeó y abusó de ella. La celaba con hombres y mujeres y le advirtió que comprara un panteón porque ya le quedaba poco tiempo.

“Le caía mal mi hijo porque se parecía a su papá. Además, le caía mal que el niño no hablara. Mi niño no podía decir muchas gracias – solo decía Papa mucha chacha-. Un día nos mandó a dormir a otro cuarto, no dejaba que durmiéramos, nos iba a dar patadas. Me abrió un día la cabeza a patadas, yo ya no quería estar ahí”, relató entre lágrimas la mujer.

El día de la muerte de paquito 10 de junio

PUBLICIDAD

Ese día el hombre lo sacó del cuarto a las 3 de la madrugada y a ella la dejó encerrada en el cuarto.

“Cinco días antes de matarlo, le pegaba en la cara porque mi niño no hablaba y le pegaba porque mi niño se dormía. Un día antes que lo matara también le pegó. Le levantaba el bracito y le pegaba en la costilla, le pegaba en su carita, el nene caía al suelo y ahí le pegaba patadas en el estómago. Tirado en el suelo le seguía pegando. Él (Jairo) empezó agredir a mi hijo. A las 3 de la maña sacó a mi hijo del cuarto y me jaloneó del pelo y me encerró en el cuarto. Él me dijo que no fuera a gritar. Mi hijo se metió al baño y empezó a cabecear y le tiró una palangana de agua, yo lo bajé y le quería lavar sus manos, pero no me dejó. Lo puso a un costado de la puerta y ahí le empezó a pegar. Yo me metí a la cocina y le puso llave. Le empezó a pegar con el cable de la tele. Cuando estaba muerto me abrió la cocina y me dijo que lo fuera a ver porque él ya no se movía. Y le fui a dar vuelta a mi hijo y ya no respiraba, lo encontré con un bracito extendido y otro debajo y le dije mira lo que me hiciste y él me aseguró que él no había hecho nada. Entonces yo le dije que tenía que llevar a mi hijo al hospital y me dijo que no, luego me dijo que me apurara para que mejor lo llevara, entonces cambié al nene, porque estaba todo mojado y él me llevó a los bomberos”, relató entre lágrimas la mujer.

Explicó porque mintió

“Cuando yo estaba ahí, pidiendo ayuda me dijo que no fuera a decir nada, porque estando afuera me iba a matar y aún estando en la cárcel me podía mandar a matar”.