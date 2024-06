Estos son los cambios en Ley de Inmigración para solicitudes de asilo en Estados Unidos

Los cambios con la nueva Ley de Inmigración presentada por el presidente Joe Biden comenzaron a regir el pasado 5 de junio, modificando los requisitos para solicitar asilo en Estados Unidos.

La medida fue tomada en medio del ambiente electoral, rumbo a las presidenciales del próximo 5 de noviembre y ante el alza significativa de migrantes ilegales que entran por la frontera, principalmente a través del sur de la nación norteamericana.

El Gobierno de Estados Unidos expresó que la nueva Ley de Inmigración permitirá “identificar y eliminar más rápidamente a aquellas personas que presentan un riesgo de seguridad”, notificó BBC News.

El citado medio precisó que la medida afectará a “condenados por delitos particularmente graves” y a quienes hayan estado implicados “en la persecución de otros”, así como a las personas que se consideren “un peligro para la seguridad de Estados Unidos”.

Ley de Inmigración y cambios para asilo

Migrantes que cruzaron el río Bravo (o Grande) desde México hacia Estados Unidos escalan por una cerca con alambre de púas, el lunes 21 de agosto de 2023, en Eagle Pass, Texas. (AP Foto/Eric Gay, Archivo) AP (Eric Gay/AP)

En cuanto a los cambios con la nueva Ley de Inmigración, el portal web de Homeland Security explica que hay tres modificaciones principales bajo el Título 8 y el primero de éstos es que “los no ciudadanos que crucen la frontera sur ilegalmente o sin autorización, por lo general no serán elegibles para asilo, salvo en circunstancias excepcionalmente apremiantes y a menos que estén exentos por la proclama presidencial”.

El segundo cambio es que “los no ciudadanos que crucen la frontera sur y sean objeto de un procedimiento de remoción expedita mientras esté en vigor la limitación sólo serán referidos para una verificación de temor creíble con un oficial de asilo si manifiestan o expresan temor a regresar a su país de origen o al país al que serán removidos, temor a ser perseguidos o torturados, o una intención de solicitar asilo”.

El tercero, “Estados Unidos seguirá cumpliendo sus obligaciones y compromisos internacionales examinando a las personas que manifiesten temor, tal como se ha indicado anteriormente, y que no puedan acogerse a una excepción a la regla de suspensión de remoción y a las protecciones de la Convención contra la Tortura, según un estándar de probabilidad razonable de persecución o tortura, que es un nuevo estándar sustancialmente más alto que el que se aplica actualmente bajo la regla de Elusión de Vías Legales”.

Excepciones y sanciones

La suspensión del ingreso a Estados Unidos no la aplicarán a los no ciudadanos que utilicen un proceso apropiado para la entrada segura y ordenada a este país, tampoco a residentes permanentes legales, los menores no acompañados, las víctimas de una forma grave de trata humana y otros no ciudadanos que tengan una visa válida u otro permiso legal para ingresar a esta nación.

En relación a la sanciones, según la nueva Ley de Inmigración, quienes ingresen de forma ilegal por la frontera de Estados Unidos, no serán considerados para asilo, serán removidos a su país de origen y enfrentarán una negativa de reingreso por al menos, cinco años.