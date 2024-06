El triste final del papá de Floridalma Roque; ahora los nietos temen por la vida de su abuela

Este jueves se cumplieron 365 días de la desaparición de Floridalma Roque y sus hijos cuestionan por qué las autoridades le dan tanta preferencia a Kevin Malouf, apodado en redes como el “doctor muerte”

El hijo de Floridalma Roque, contó por la misma incertidumbre de no saber dónde está el cuerpo de su mamá, no le comunicaron a los padres de Floridalma Roque lo que había sucedido.

“Nosotros nos hemos enfermado. No hay día que no pensemos en ella, porque la llevaron a ese lugar. En qué universidad te enseñan a desaparecer un cuerpo cuando te sale mal una operación. Porque quiere guardar su prestigio, cuando el mismo lo provocó. Mi abuela no sabe que mi mamá ya no está, y tememos por la vida de ella, porque una noticia de esta magnitud le va afectar. Ella pregunta: Porqué Flory no me habla, todos los días me hablaba, está peleando conmigo, qué le hice. Estamos con el miedo de ella. Hace un mes murió mi abuelito, el papá de mi mamá y murió sin saber de mi madre. Qué esperamos de la justicia guatemalteca”, cuestionó el hijo de Floridalma.

Fue el 13 de junio del 2023 que Floridalma roque fue vista por última vez. Ella buscaba darse unos retoquitos para verse más joven, pero en Estados Unidos, lugar en el que residía la operación era demasiado cara, por lo que recibió recomendaciones del doctor Kevin Malouf.

Floridalma llegó acompañada de una amiga a la clínica de Kevin, para realizarse la cirugía estética, pero le indicaron que tenía que ingresar sola. Se despidió de su amiga y fue la última vez que la vieron con vida. Hace unos días, las autoridades localizaron restos en una finca de Palín Escuintla, esto días después de que supuestamente el doctor confesara a puerta cerrada dónde estaban los restos humanos.

“El 06 de junio de 2024, a las 00:30 horas, ingresaron restos humanos no identificados a la sede de la morgue metropolitana, procedentes de San Vicente Pacaya, Escuintla. Fueron analizados por médicos y antropólogos forenses, y se tomaron muestras para realizar análisis solicitados por la autoridad competente. Todo, con el propósito de establecer identidad, causa de muerte y tiempo estimado de fallecimiento. Por el estado de descomposición del cadáver, el caso queda en estudio y los resultados se obtendrán en un tiempo indeterminado”, explicó el Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif).

Hoy, a 365 de su desaparición, los familiares mantienen la incertidumbre de saber qué pasó con ella, porque llevarla hasta una finca de Palín Escuintla.

“Son tantas mentiras que hemos recibido del doctor desde el principio, que ahora ya no le creemos, mejor esperaremos el resultado de la ciencia forense. No entendemos porque tanto derecho para el doctor, así como declaró Luis (el enfermero), porque la preferencia entre él y los demás implicados en el caso. Nosotros en ningún momento lo hemos amenazado, al contrario, nosotros tenemos temor de lo que él pueda hacer. Desconozco quienes lo ayudaron, pero no creo que haya desaparecido el cuerpo solo”, indicó el hijo de Floridalma.

La audiencia de primera declaración de este jueves se suspendió y se reprogramó para el 11 de julio.