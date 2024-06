De nuevo el Papa Francisco emite un comentario homofóbico entre su círculo privado

Por segundo mes consecutivo el Papa Francisco, habría emitido delante de un aproximado de 160 sacerdotes, comentarios despectivos contra la comunidad homosexual durante un encuentro desarrollado este martes 11 de junio, en la Universidad Salesiana de Roma, así lo resaltó el portal web de CNN, basado en información de la agencia de noticias ANSA.

El líder religioso habría pedido en su discurso el albergar a la Iglesia con prudencia a los homosexuales, sin embargo, emitió la desafortunada frase “frociaggine” un termino vulgar y homofóbico en Italia. Cabe destacar, que el pasado 20 de mayo, realizó el mismo insulto, situación que lo llevó a pedir disculpas por el improperio.

Papa Francisco, Vaticano . | Foto: Vatican News

“Hay un aire de m***a en el Vaticano”

Según los medios de comunicaciones citados, el sumo pontífice charló sobre los peligros de las ideologías en la Iglesia, resaltando la posible inclusión de personas con tendencias homosexuales en los seminarios, situación que podría ser posible, pero con “la indicación prudencial del Dicasterio para el Clero sobre su ingreso en el seminario”.

Tras difundirse los nuevos dichos con tinte homofóbicos, el periódico italiano Corriere della Sera, indicó que algunos obispos presentes al momento de generarse los comentarios, mismos que según el medio prefirieron quedar en el anonimato, sugirieron que el Papa, al ser nacido en Argentina y no manejar a la perfección la lengua italiana, pudo no reconocer el verdadero significado de la palabra y no darse cuenta que se trataba de una ofensa.

La Oficina de Prensa del Vaticano sostuvo además que en el seminario se trataron otros temas como las inversiones en armas, los anticonceptivos, los gastos veterinarios y la cirugía estética.