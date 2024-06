Difunden video donde tiktoker y aspirante a Miss Universo Guatemala golpea a una mujer

Una de las participantes que sorprendió al oficializarse en el Miss Universo 2024 fue Melina Birk, guatemalteca que se destaca por crear contenido en TikTok. Sin embargo, su participación se vió empañada por un video que internautas difundieron en donde aparece golpeando violentamente a otra mujer.

La tiktoker cuenta con más de 93 mil seguidores en la plataforma de videos. Ahí, comparte contenido sobre moda, comida y las diversas actividades a las que asiste en su diario vivir.

El video levantó todo tipo de reacciones y fracturó las expectativas de sus seguidores. Internautas que la defienden, afirman que el video es desde tiempo atrás y que ella al calor de los tragos le reclamó a la mujer por haberse involucrado sentimentalmente con su primer novio y su ex pareja.

Por lo que Birk, muy furiosa se deja ir a los golpes, su víctima poco logra defenderse hasta que otros hombres y mujeres que estaban en el mismo cuarto las separan.

Hasta el momento, la influencer no se ha pronunciado; sin embargo los internautas no han desaprovechado para emitir todo tipo de comentarios.

“Uno primer novio y el otro su ex, significa que ya no tienen relación con Merlina. Ya no tendría nada que ver”, comentan.

“No nos representa como belleza guatemalteca”, afirman.

“MISS MORONGAZOS va a subir al estrado para darle pija a las primeras 10 elegidas. El vergueo será impactante”, señalan.