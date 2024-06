Filtran video en TikTok del supuesto momento en el que matan a Farruko Pop

Los cibernautas, destrozados por la crueldad del video, debaten por la veracidad del video. ¿Qué opinas?

Desde que las autoridades confirmaron la muerte de Sebastián Pop, más conocido como Farruko Pop, son miles de videos y audios los que han surgido en redes sociales; sin embargo, la veracidad de ellos solo puede confirmarla un perito del Ministerio Público.

En una reciente publicación, surgió un video en redes sociales, que muestra imágenes borrosas del momento en el que un grupo de hombres golpea a un joven.

En el clip se puede escuchar que el joven dice “no me toque, no por favor, no mames”.

Al respecto, cientos de cibernautas aseguran que sí es la voz de Farruko Pop, pues por unos segundos se puede ver la gorra roja que el joven cantante llevaba el día de su desaparición, así como los tenis blancos que cargaba.

“Se ve la cara del hermano”, “Es Farruko”, “Es la voz de Farrukito”, son algunos de los comentarios en el video.

Otros aseguran que el video no es de acá de Guatemala, sino de México.