Fundación CITI y TechnoServe benefician a más de 1,500 jóvenes en la región centroamericana con el programa “CRECE tu Empresa”

Fundación CITI y TechnoServe ejecutaron el programa CRECE tu Empresa en Guatemala, El Salvador, Honduras, Costa Rica y Panamá, capacitando a más de 1,500 emprendedores en la región desde 2015 hasta la fecha.

El proyecto CRECE tu Empresa se enfoca en la formación de jóvenes emprendedores -de entre 18 y 35 años- en temas empresariales, empoderándolos con conocimientos esenciales para el crecimiento y sostenibilidad de sus empresas.

A través de diversas cohortes y programas intensivos, los participantes pudieron acceder a una formación integral de nueve meses, con talleres presenciales, virtuales, y asesorías personalizadas en áreas clave del emprendimiento. CRECE tu Empresa ha ayudado a emprendedores a enfrentar desafíos comunes, como el manejo de sus áreas financieras y administrativas, fortalecimiento de su modelo de negocio, expansión de sus negocios, digitalización y aumento de sus ventas.

“El camino de emprender tiene muchos retos que son comunes para las personas en la región y, gracias a Fundación Citi, el programa ha tenido la oportunidad de abordar estos desafíos, empoderando, fortaleciendo capacidades y transformando la vida de la juventud emprendedora para tener un mejor futuro para ellos, sus familias y comunidades”, menciona Roxana de Díaz, Gerente regional de CRECE tu Empresa.

A lo largo de estos 8 años en Guatemala, CRECE tu Empresa ha tenido un impacto significativo en la comunidad empresarial del país. Más de 500 empresas lideradas por jóvenes fueron beneficiadas en nuestro país, de las cuales 62% eran lideradas por mujeres y 4% pertenecían a comunidades indígenas. Las empresas que finalizaron el programa lograron un incremento promedio del 64% en ventas.

“Estamos muy orgullosos de haber podido contribuir al desarrollo económico y el progreso de jóvenes a través de asesorías en temas de emprendimiento. Esto va de la mano con las áreas de enfoque del banco, dentro de ellas, Inclusión Financiera y Soluciones para la Comunidad. En este caso, Fundación Citi trabaja con un socio muy calificado, como lo es Technoserve, buscando de manera conjunta la mejora y prosperidad de las comunidades más necesitadas”, dijo Ana Vilma Fagoaga, directora de relaciones públicas para Centroamérica y el Caribe de Citi.

Como parte del apoyo, los participantes también cuentan con un plan de crecimiento para sus emprendimientos y han sido acompañados en sus primeros pasos de implementación, recibiendo asesorías en mercadeo, ventas, finanzas, digitalización, sostenibilidad y equidad de género. El 78% de las empresas adoptaron conocimientos financieros que les facilitarán tomar mejores decisiones para el crecimiento de sus negocios y 81% aplicaron buenas prácticas empresariales en diferentes áreas de su negocio.

“CRECE me dio las herramientas necesarias y la seguridad de saber que iba bien y qué no debía hacer y qué debía mejorar. Tengo aprendizajes y mejoras que he estado aplicando, además del crecimiento personal que ha significado que decidir viajar a la capital para recibir mis talleres al ser del interior significó nuevos retos para mi persona, pero ha valido toda la pena del mundo”, dijo Isabel Barco de Repostería y Academia.

El programa concluye con la graduación de la cohorte CRECE PLUS, donde 38 alumnos finalizaron el programa fortaleciendo sus negocios. Durante tres meses pudieron mejorar áreas clave como recursos humanos, ventas y digitalización.

Por su parte, Ana Carolina Penados, gerente de CRECE tu Empresa en Guatemala, comentó: “Tanto Fundación Citi y TechnoServe creemos que empoderar a los empresarios y empresarias emergentes es una forma de fortalecer el crecimiento y la mejora de calidad de vida en el mundo, agradezco tanto poder haber sido testigo del impacto a la vida de los beneficiarios y experimentar el compromiso de ambas entidades para el progreso”.

Además, CRECE tu Empresa deja un legado al lanzar su plataforma digital en línea, CRECE ACADEMY. Esta innovadora plataforma se basa en el contenido desarrollado con la metodología comprobada por Crece tu Empresa y está diseñada para proporcionar acceso continuo a recursos educativos y herramientas prácticas a emprendedores de toda la región centroamericana. Con esta herramienta se busca alcanzar a más personas que quieran adquirir habilidades y conocimientos empresariales fundamentales para crecer sus negocios.