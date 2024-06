¡Espeluznante! Medium rompe en llanto al contactarse Farruko Pop: “Lo perdono”

La espiritista aseguró que el joven fue “traicionado” y afirmó que los datos contribuirán en la investigación.

PUBLICIDAD

“Vi un video donde Farruko estaba vivo, le estaban echando la culpa de una cadena que supuestamente él se había robado, yo me quedo mirando a este chico y le veo una cruz en su frente y dije, este chico no va a tener una larga vida”, explicó a la espiritista colombiana, Carolina García, que ha colaborado en varios casos.

Agregó que cuando le contaron que Farruko falleció, canalizó y vio en una esquina al joven de 18 años.

“Yo estaba hablando en un vivo de una mujer que iba a ser víctima de un crimen y las personas me pidieron que hablara de él y solo cerré mis ojos y lo vi como una pared con unos bordes y grafitis y lo veo en una esquina y me dice que tienen que ver tres personas en lo que le hacen”, aseguró.

Ella dijo que le preguntó que estaba haciendo para que lo llevaran a la colonia El Limón.

“Me contestó que fue porque le pidieron que prestara un servicio. -Me dicen que supuestamente tengo que ir a cantar. Hay una casa y hay otra casa y es ahí donde me asesinan- Me habla del número dos”, relató.

La médium contó que le preguntó porque lo habían asesinado y Farruko le dijo que lo mandaron a matar.

PUBLICIDAD

“Eso fue mandado a hacer y tiene que ver mucho una persona que a mí me contrataba y tiene que ver temas oscuros de su familia y me habla del mayor. Se trata del hermano mayor. Me hacían cosas, me chanceaban, no tuvieron compasión conmigo. Yo tengo relación con mis 18 años con las personas que me quitan la vida que tienen el numero 18. Yo moví de todo para que a mí me encontraran y esas personas, las personas que dieron aviso, están implicadas, pero que mandaron a otras, todo fue un complot para asesinarme. Mi hermano me dijo que me había conseguido el contrato y me insistió dos veces para que yo llegue allá, y cuando yo llego a este lugar, me llevan a una casa de esquina y luego me sacan a otra cosa y es ahí en donde me matan”, estas habrían sido las palabras que Farruko le dijo a la espiritista.

La médium aseguró que el caso se resolverá el 17 o el 23 de junio.

“He visto que en mi casa hay muchas dudas y versiones mi hermano no ha sido tan sincero como el tiene que serlo y yo estoy tratando de que así sea, el está ocultando información, no está contando las cosas como realmente pasaron”, aseguró la pitonisa que le dijo Farruko Pop.

Ella en la entrevista detalló que el joven habla bastante de su mamá.

“Habla bastante de la mamá, y él dice mucho del número 5. Dice que le gustan las mochilas de colores y las cosas de muchos colores y dice que de cierta edad tenía mucha callosidad y que todo se lo ganó así. Farruko no se siente muerto. Él está llorando porque le duele su mamá, pues le había prometido a ella un sueño y no se lo pude cumplir”, agregó.

Aseguró que le dijo que “ellos iban a salir de la pobreza, que iba a tener un lugar donde vivir su mamá y que iba a encarrilar a mis hermanos”.

“Mi corazón latía muy rápido y le pedí mucho a Dios que me llevara, porque no aguantaba el dolor, me agarraron de espalda, me pegaban contra la pared, me metieron algo metálico en la boca. Yo vi mucha sangre. Mientras me golpeaban una persona llamó y le contestaron ya está aquí cabrón”, aseguró García que le dijo Farruko.

“Él me dice que no cantó, no me dejaron abrir la maleta, que le quitaron la gorra, la maleta, y que lo tiraron a la esquina. Que había una persona a la par de él, una persona delgada con tatuaje y sin camisa”, agregó la vidente.