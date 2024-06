Luego de su accidente y unas semanas de ausencia, diputado retoma labores en el Congreso

El 13 de mayo, el diputado Julio Portillo del partido político CABAL, sufrió un fuerte accidente que provocó que en el vehículo en el que se transportaba quedara volcado sobre la cinta asfáltica y como consecuencia la pérdida de uno de los oficiales que se encargan de su seguridad.

Luego de su accidente de tránsito, el congresista se ausentó por unas semanas de las actividades legislativas. Ayer reapareció en el Congreso y los medios de comunicación lo cuestionaron al respecto.

“Ni bolo ni drogado, yo jamás he tomado ni tampoco me he drogado como ha estado circulando en las redes sociales. Hoy estamos acá contándola por la gracia y misericordia de Dios”, respondió sobre las posibles causas del incidente.

Detalló, que el accidente era un hecho de muerte para todos los que iban en ese vehículo, incluyendo a su familia. Además, lamentó el fallecimiento de su seguridad. Y reiteró que las maletas de las que especulan en redes sociales contenían ropa de su esposa y de su bebé.

“Quiero aclarar que los oficiales que yo cargo son de la División de Protección de Personas y Seguridad (DPPS) de la PNC. No soy el único, también los cargan otros diputados. Los agentes de seguridad son empleados directamente del Ministerio de Gobernación”, comentó el diputado.

Ante las especulaciones, Portillo profundizó sobre las condiciones de trabajo que mantiene con los oficiales, a pesar de ser trabajadores del Mingob. “Ellos no son empleados de nosotros, pero les tengo casa para que ellos duerman, coman y tienen todas las condiciones. Es algo que quería aclarar porque mucha gente me está tratando de asesino, cuando en realidad mi familia y yo fuimos la víctima, afirmó.

Finalmente, apuntó que el tema está siendo tratado por el Ministerio Público (MP) y que en ellos darán su declaración en cuanto a los hallazgos y si se trató de un atentado o un accidente.