“Está muy enferma”, dice biógrafa de la princesa Diana sobre Kate Middleton

Kate Middleton continúa su tratamiento contra el cáncer, y según ya adelantó el Palacio de Kensington “no se espera que la princesa vuelva al trabajo hasta que su equipo médico lo autorice”.

PUBLICIDAD

El parte del palacio lo publicó la BBC, y mientras tanto, se extienden las voces de expertos como Lady Colin Campbell, biógrafa de la princesa Diana, quien dijo a la revista ‘Mujer Hoy’ que Kate “está muy enferma” y que “el tratamiento es agotador”.

“Tiene que reservarse para recuperarse y poder ocuparse de sus tres hijos, que son muy pequeños, es tan simple como eso, está demasiado enferma para estar en activo”, expresó Colin Campbell.

La última vez que se vio en público a la esposa del príncipe William, fue el pasado 25 de diciembre en la misa de Navidad en Sandringham, la finca de la familia real, situada en la costa este de Inglaterra. Allí se le vio con el príncipe y con sus tres hijos. En enero le practicaron una cirugía abdominal, y desde entonces, no se le vio más, por lo que muchos cuestionaban si estaba con vida. Los rumores pararon cuando el 22 de marzo, ella misma informó por medio de un video que estaba en tratamiento preventivo por cáncer. Desde ese entonces, la captaron una vez de compras con William y luego la vieron compartiendo con sus hijos. No se le ha visto más en público.

Los motivos por los que los usuarios no creen que Kate Middleton sea la del video

Mientras que Kate Middleton aún sigue su tratamiento, su suegro el rey Carlos III, también diagnosticado con cáncer, ya comenzó a asumir compromisos y a presentarse en eventos oficiales, aunque se dice que ella también podría encargarse de varias tareas reales, pero sin exponerse públicamente.

Ausencia de Kate Middleton destaca a otras figuras reales

La ausencia de la princesa Kate Middleton y del rey Carlos III ha destacado el rol de otras figuras de la Realeza británica, como por ejemplo, las princesa Eugenia y Beatriz de York, hijas del príncipe Andrés y Sarah Ferguson; también ha resaltado la reina consorte Camila, quien ha dado la cara por la familia.

Lady Colin Campbell expuso a ‘Mujer Hoy’ que las hermanas York siempre han sido muy criticadas por la prensa por sus padres, pero que realmente ellas son “estupendas”. Sobre la reina manifestó que “la gente ha sido muy agradablemente sorprendida por cómo la reina Camilla ha estado funcionando. A mí no me ha sorprendido en absoluto, porque sé cómo es. Es una mujer muy sensible, es muy pragmática, tiene una actitud estupenda y realiza su labor sin hacer ningún tipo de alarde. El público se está dando cuenta de todo esto ahora”.