“Ella ha estado enojada por todo este asunto durante mucho tiempo”: Aseguran sobre Melania Trump y el veredicto

La reciente condena de Donald Trump ha agregado una nueva capa de tensión y resentimiento en su relación con Melania Trump. Según fuentes cercanas a la ex Primera Dama, Melania estaba preparada para la posibilidad de la condena de su esposo, pero nunca tuvo la intención de asistir a su juicio. Una fuente social reveló a PEOPLE que “ella ha estado enojada por toda esta situación desde hace mucho tiempo” y que la decisión del jurado de Nueva York es “otra capa de veneno para ella”.

Un momento difícil en la carrera política de Donald Trump

La asistencia de Melania a la audiencia de sentencia en julio, donde Donald enfrenta multas, libertad condicional o hasta cuatro años de prisión, sigue siendo incierta, y los conocedores dudan que ella decida asistir. “Hay ciertos momentos en los que tiene que mostrarse. Este podría ser uno de esos, pero no sería por iniciativa propia”, explicó la fuente. “No es su estilo pararse junto a su esposo de la manera tradicional de una primera dama.” De hecho, fuentes previas han señalado que Melania se mantendría lo más callada posible sobre la condena de su esposo.

Una situación complicada (Agencias)

Otra fuente política afirmó que “Melania cree que esto es un asesinato político, pero sabe exactamente con quién se casó”. Por esta razón, ha elegido mantenerse alejada de la atención mediática para protegerse a sí misma y a su hijo, Barron. La misma fuente añade que es muy improbable que Melania comente mucho sobre este tema, a menos que sea para hablar de una “cacería de brujas política”, una teoría en la que ella cree firmemente.

A Trump le toca enfrentar varios desafíos (Agencias)

Previo a la acusación formal en la primavera de 2023, fuentes cercanas afirmaron que Melania estaba cansada de escuchar sobre el pago en secreto, deseando ignorarlo y esperando que el tema se desvaneciera. Más de un año después, con los cargos presentados, un juicio de seis semanas y un veredicto unánime de culpabilidad, poco ha cambiado en la actitud de Melania. “Melania no es tonta ni una esposa abnegada,” comenta ahora la fuente política. “Tiene sus opiniones, pero prefiere no involucrarse en los asuntos legales ni en la política de una campaña presidencial. No es su estilo.”