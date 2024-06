No descartan intereses políticos o criminales detrás de “incremento” de la violencia

La Coalición por la Seguridad Ciudadana presentó recientemente el Índice de Denuncias de Delitos del primer cuatrimestre del año, con una reducción de las mismas en comparación con 2023. Sin embargo, la percepción de la población guatemalteca es que hay un incremento de la violencia. El ministro de Gobernación, Francisco Jiménez, no descarta intereses políticos detrás de los hechos que han provocado esa percepción.

Para abril de 2024, el Índice se redujo 1.6%, es decir, las tasas de las denuncias de los nueve diferentes delitos bajo análisis (homicidios, lesiones, violaciones, secuestros, extorsiones, robo de vehículos, de motocicletas, de furgones con mercadería y a viviendas) disminuyeron en forma general.

Además, en abril se registraron 236 víctimas de homicidio, una cifra superior a la de marzo (205), pero inferior a las registradas cada mes en el primer semestre de 2023.

En los primeros cuatro meses de 2024, comparado con el mismo período de 2023, se reportaron 74 homicidios menos y se realizaron 86 necropsias menos asociadas a hechos criminales, lo que representa un 8% de homicidios menos y 6% menos necropsias asociadas a hechos criminales.

El estudio es elaborado periódicamente por el Centro de Investigaciones Económicas Nacionales (CIEN), la Fundación para el Desarrollo de Guatemala (Fundesa) y Crime Stoppers.

¿Intereses políticos?

Jiménez insiste en que las cifras de criminalidad vienen a la baja y que la percepción de violencia es lo que ha provocado la alerta de los guatemaltecos, impulsada por hechos específicos de alto impacto, como la muerte de Jorge Sebastián Pop, mejor conocido como “Farruko Pop”.

Sin embargo, no descartó que existan intereses políticos detrás de estos crímenes de alto impacto. “Hay actores políticos de diferente índole en el país que no quieren que tengamos un gobierno exitoso”, indicó en una entrevista radial.

A la vez, recordó que en los gobiernos de los presidentes Álvaro Colom y Óscar Berger utilizaron hechos de violencia y a las pandillas para generar “desestabilización”. Aunque reiteró que no puede afirmarlo, considera que hay elementos para identificar posibles “intereses políticos” no democráticos.

Dinámica del primer año

Walter Menchú, investigador del CIEN y uno de los encargados del Índice de Denuncias de Delitos, explicó que la exposición a las noticias de crímenes de alto perfil, videos virales y redes sociales, entre otros factores, influye en la percepción de un aumento de la violencia en un país.

En cuanto a la situación actual de Guatemala, detalló que en cada primer año de un nuevo gobierno se prevé un incremento de la percepción de la criminalidad e inseguridad. Recordó situaciones similares en el inicio de la administración de los presidentes Otto Pérez Molina y Jimmy Morales.

“Esto va asociado en parte porque ciertas estructuras criminales tratan de tentar la estabilidad del gobierno, porque son un actor que siempre está en pugna con las fuerzas de seguridad”, mencionó.

Agregó que la penetración de algunas organizaciones criminales en instituciones como el Ejército y la Policía Nacional Civil (PNC) genera roces con las nuevas autoridades, provocando también hechos criminales de alto impacto.

“También los diferentes grupos de políticos que lo quieren es hacer ver mal al nuevo gobierno y eso no es solo con este gobierno, ha sucedido con las administraciones anteriores, casi siempre los que se quedan fuera de la contienda política empiezan a usar sus influencias para hacer ver algo que realmente no está pasando. En algunos casos sí, pero en otros no, y es el tema actual que en el tema de seguridad se ha vuelto más político que técnico”, reiteró.

Menchú enfatizó que la seguridad en el país necesita un abordaje estructural y aún hay cambios importantes que se deben impulsar.