AUDIO. Así planeaban matar a Nayib Bukele el día de su investidura

Capturan a 7 veteranos de guerra que planeaban atentados en El Salvador.

PUBLICIDAD

La Policía Nacional Civil (PNC) confirmó la captura de siete excombatientes del FMLN por planificar atentados con explosivos en diferentes puntos del país para este 1 de junio, día de la investidura presidencial de Nayib Bukele.

“Ya tengo el transporte a la mano, ya está listo todo. Si es necesario te lo voy a dejar, aunque sea de madrugada, para que ellos reciban el producto, para avanzar en tiempo, pero necesito que la prueba sea convincente y que el mecanismo llegue a la hora y que funcione bien. Se ve bien, la potencia no me gustó mucho, unos funcionaron y otros no. Quiero que funcione totalmente, que no haya una sola falla”, dice el audio que circula en redes sociales.

De acuerdo a lo que informaron las autoridades, los detenidos son miembros de la “Brigada de Insurrección Salvadoreña”, y planeaban detonar gasolineras, supermercados e instituciones públicas. La investigación identificó a José Santos Melara Yánez, exdiputado del FMLN, como el financista.

Los otros detenidos son Wilfredo Parada, Eliseo Alvarado, Orlando Cartagena, Douglas Recinos, Pedro Alfonso Mira, José Ismael Santos y Roberto Antonio Esquivel. La Policía también encontró parte de los explosivos en Guazapa, San Salvador.