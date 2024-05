Se viralizan gestos de tiktoker durante reformas al Código Penal en el Congreso

Este día se llevó a cabo una audiencia pública para conocer las propuestas de las reformas al Código Penal. En la Casa del Pueblo se reunieron organizaciones civiles, diputados, activistas y estudiantes para discutir el tema en beneficio de la población guatemalteca.

Sin embargo, la actitud de una estudiante captó la atención de los internautas. Jennifer de la Cruz, estudiante de la Facultad de Ciencias Jurídicas de la Universidad de San Carlos de Guatemala fue fuertemente criticada por tomarse selfies durante las intervenciones de los asistentes.

Esto no solo provocó la molestia de los usuarios, sino una ola de comentarios negativos por su actitud en la discusión de un tema crucial para la juventud guatemalteca.

La reunión abordó específicamente el análisis de la reforma de los artículos 172 y 173 “bis” del Código Penal. En la referida ley estos artículos describen la extinción de la pena, la violación y la agresión sexual y otros aspectos que convergen en el tema de la violación sexual.

De la Cruz, fue invitada a la sesión en representación de los jóvenes y estudiantes para dar sus acotaciones y sugerencias sobre dichas reformas a esta iniciativa de ley.

Algunos de los comentarios fueron:

“Osea que esta bien que en una reunión donde todos me ven pueda tomarme una foto? Y tener la actitud de pelex.???”, comentan.

“Sinceramente se ve mal, no es ni el momento ni el lugar para una selfie. Se ve como que no te importara el espacio en el que estás”, señalan.

“Al menos más profesionalismo y respeto se espera”, detallan.

Por su parte, la joven se defendió a las críticas: “estoy en el proceso de iniciativa de ley, ya mandé mis aportes por escritos, ayer me dieron espacio para presentarlos. Me tome una foto y por eso me andan acribillando pero gracias a la próxima no vuelve a suceder”, concluye.