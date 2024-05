VIDEO. Vidente mexicana asegura saber quién le hizo daño a Farruko Pop

“fue por envidia” dijo.

La muerte de Farruko Pop sigue dando de que hablar. Cuando ya pasaron más de 48 horas de que fue localizado, son miles de personas las que se preguntan ¿qué pasó? ¿Cuál fue el delito que cometió?

Ante tantas cuestiones, algunos decidieron consultar una vidente que tiene miles de seguidores en TikTok y que ha ayudado a resolver varios casos con sus visiones.

“El caso de Farruko Pop, era muy joven con todo un futuro por delante. Pero cuál es la versión de Alexandra vidente. Hay detenidos, dicen que bandas. Se les adjudica a ellos lo ocurrido, Todo eso es tendencia y todo eso es viral”, dijo la tarotista mexicana.

Luego cuestionó ¿Quién le pudo hacer eso a él y que hay detrás de todos esto?

Les voy a decir algo y voy a ser muy clara. En mi visión personal, la justicia está equivocada. Están culpando personas que no son. Están aislando gente en la cárcel, están culpando bandas. Ellos no fueron. La verdadera historia está en su familia. Yo veo a un hombre, quería veneficios económicos. El dinero fue el causal de esto. Esto fue algo por encargo. Tiene que ver un hermano. Para Alexandra Mundial él es culpable. No se si esto va a salir a la luz. Esto fue algo personal, familiar, fue un hombre, fue algo por dinero y quiere seguir lucrando con ese dinero, esa es la verdad”, aseveró.

En tanto, otro vidente apoyó la teoría y aseguró que fue el hermano el que le quitó la vida.

“yo también soy viviente si es cierto. pero ya lo van a capturar, yo en mi lo sueño vi”.