VIDEO. ¡Rompe en llanto! Hermano de Farruko pide que paren los señalamientos en su contra

Las especulaciones sobre la muerte de Farruko Pop, siguen creciendo y los internautas mantienen firme la hipótesis de que el hermano es el principal sospechoso de su terrible desaparición.

Ante las especulaciones, el pariente publicó un video en sus redes sociales en donde pidió a las personas que por favor paren los señalamientos en su contra.

El jovén envía un mensaje desde el ambiente del sepelio de Farruko y entre lágrimas súplica que él no está involucrado en el crimen. “Muchos andan diciendo por ahí que yo mandé a matar a mi bro y nada que ver. No es justo lo que me dicen, todo es mentira”, señala.

“Yo nunca pensé esto en mi vida, si ustedes me pudieran apoyar con eso. Muchos me andan amenazando que yo maté a mi bro. Esto no es justo, me parte el corazón, es mi hermano y siempre lo apoyé y lo animé en su carrera”, argumenta.