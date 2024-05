Kate Middleton tiene su agenda vacía para todo este año por tratamiento contra el cáncer

La princesa Kate Middleton supuestamente, tiene vacía su agenda para todo este año, ya que ha optado por no asumir compromisos debido a su tratamiento contra el cáncer.

Así lo revelaron fuentes a The Daily Beast, afirmando que es muy probable que la Princesa de Gales, de 42 años, no sea vista en público en lo que resta de este 2024.

“Muchas personas involucradas en la planificación necesitan saber con mucha antelación qué están haciendo los directores. Me han dicho que el diario de Kate para este año está vacío. No hay nada planeado. Es posible que no aparezca en público durante el resto del año”, dijo un informante al citado medio.

La fuente no descartó que el Palacio de Kensington prepare otro video con ella en los próximos meses para evitar especulaciones, tal como pasó hace poco, cuando debido a su ausencia, muchos cuestionaron si estaba con vida.

“No descartaría otro mensaje en vídeo informando al país sobre su salud… Esa resultó ser una forma muy eficaz de mantener a raya a los teóricos de la conspiración”, expuso el informante.

Kate Middleton y tratamiento “fuera de casa”

Los príncipes de Gales celebran su 13 aniversario. Por su parte, Kate Middleton sigue su tratamiento alejada del ojo público.

New York Post publicó que Kate Middleton “ha estado fuera de casa” con su familia, mientras recibe el tratamiento contra el cáncer. People reseñó que incluso la han visto de compras, lo que da indicios de que está respondiendo muy bien a la quimioterapia.

La Princesa ha estado muy enfocada en su recuperación y desde su cirugía abdominal en enero pasado, no se ha presentado en eventos públicos. Antes de que informara que tenía cáncer (el 22 de marzo) la captaron una vez haciendo compras con su esposo el príncipe William, pero no ha hablado públicamente, sino en el video a través del cual anunció sobre la enfermedad que padece.

El Palacio de Kensington no ha notificado en qué parte del cuerpo está el cáncer que tiene Kate, tampoco han dado recientes actualizaciones sobre su salud. Se sabe que la familia real está muy agradecida por todas las muestras de cariño hacia la Princesa de Gales y hacia su suegro el Rey Carlos III, quien también está en tratamiento por cáncer.