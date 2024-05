Robert De Niro entra en escena y se convierte en el rostro de la campaña de Biden contra Trump

Robert De Niro llegó a los tribunales de Nueva York donde se realiza el juicio contra Donald Trump, apoyó a Joe Biden y se enfrascó en ásperas discusiones con personas que apoyan al ex presidente.

WASHINGTON (AP) — El equipo de campaña del presidente Joe Biden se presentó afuera de la corte en Nueva York donde se lleva a cabo el juicio a Donald Trump, con el actor Robert De Niro y un par de expolicías, con la idea de redirigir la contienda presidencial al asalto al Capitolio encabezado por simpatizantes del expresidente.

Fue un giro radical para el equipo de Biden, que había ignorado en gran medida el juicio desde que comenzó hace seis semanas y ahora está tratando de sacar provecho de sus momentos finales llenos de drama, enviando al galardonado actor y a personal de seguridad que estaba en el Capitolio el 6 de enero de 2021.

Un asesor de Biden dijo que no estaban allí para hablar del juicio, sino para aprovechar la gran atención que los medios de comunicación prestan al proceso judicial.

“Donald Trump quiere destruir al país”

El juicio en Nueva York es el primero de los cuatro procesos penales contra Trump, y probablemente el único que se llevará a cabo antes de las elecciones de noviembre.

La semana pasada, el equipo de campaña de Biden lanzó un anuncio narrado por De Niro en el que critica fuertemente la presidencia y los planes de Trump si es reelegido.

“No quiero asustarlos. No, esperen, quizá sí quiero asustarlos”, dijo el actor de “Taxi Driver” y “Toro Salvaje” a los periodistas. “Si Trump vuelve a la Casa Blanca, pueden despedirse de estas libertades que todos damos por sentadas”.

El actor se erigió en el verdadero neoyorquino y se burló del historial de Trump de negocios y autopromoción. “Los neoyorquinos solíamos tolerarlo cuando no era más que otro estafador inmobiliario de mierda que se hacía pasar por un pez gordo. Amo esta ciudad. No quiero destruirla. Donald Trump quiere destruir no sólo la ciudad, sino el país y, eventualmente, podría destruir el mundo”, dijo De Niro.

Al famoso actor se enfrascó en duros diálogos con personas que apoyan a Donald Trump.

El expolicía de Washington, Michael Fanone, y el exoficial del Capitolio, Harry Dunn, hablaron de sus experiencias el 6 de enero. Fanone describió las heridas sufridas a manos de la turba de partidarios de Trump que buscaban detener la certificación del Congreso de la victoria presidencial de Biden en 2020.

“He venido hoy aquí para recordar a los estadounidenses de lo que es capaz Donald Trump y la violencia que desató sobre todos los estadounidenses el 6 de enero de 2021”, comentó Fanone.

Los dos exagentes también fueron testigos durante una investigación del Congreso sobre los disturbios del 6 de enero de 2021. Cientos de agentes de la ley resultaron golpeados y ensangrentados en el ataque de los partidarios de Trump, que se movilizaron a la sede del Congreso tras un mitin y lo asaltaron mientras Trump permaneció en silencio durante horas.

“Los estadounidenses tienen que despertar. Esto no es un simulacro”, dijo Harry Dunn, un exagente de la policía del Capitolio que se postuló sin éxito a las elecciones de Maryland. “No podemos contar con estas instituciones para detener a Donald Trump”, añadió. “Vamos a necesitar a los estadounidenses en las urnas para derrotarlo de una vez por todas”.