Cómo lograr mostrarte en redes sociales y olvidarte de la pena

Cada vez hay un mayor número de personas que buscan ser como los llamados influencers para ser reconocidos y admirados en redes sociales, pero para lograrlo se debe tener seguridad en sí mismo y saber hablarle a una cámara con seguridad.

La industria relacionada con estos personajes de redes sociales es millonaria y se prevé que el sector del marketing de influencers alcance los 24.000 millones de dólares a finales de 2024, de acuerdo con cifras reveladas por la conocida página de estadísticas Statista.

“Recuerda que todos fuimos principiantes alguna vez y que seguramente tus primeros videos no serán los mejores, date el permiso de hacerlo pésimo e ir mejorando”. — Consuelo Zerené, mentora en Comunicación Efectiva

Pero iniciar en ese mundo no es fácil, pues nadie te prepara para presentarte ante miles o quizá millones de personas a través de una cámara en una o más redes sociales, pues tienes que lidiar con tus inseguridades y encontrar la mejor forma de comunicarte con tu posible audiencia.

“Aún recuerdo cuánto me costó tomar la decisión de hacerme una cuenta de Instagram. Nunca fui de usar redes sociales, pero cuando empecé a ver qué era un muy buen canal de ventas para mis amigos emprendedores, tomé la decisión. Y ahora venía la parte más difícil… mostrarme en esa red”, revela Consuelo Zerené, mentora en Comunicación Efectiva, mejor conocida como Consu Comunica.

Consu destaca que al inicio comenzó mostrándose muy de vez en cuando, eligiendo los filtros con los que menos se le viera la cara, hasta que actualmente se muestro todos los días sin ningún filtro en la popular plataforma de redes sociales de Instagram.

En cuestiones técnicas, Consu dice que siempre debes tener una luz de frente, lo cual es una cuestión sencilla y que ayuda a mejorar cualquier video. La mejor luz quizá sea la de un ato led; sin embargo, la especialista agrega que esa luz también puede prevenir de una lampara común o incluso de una ventana.

Metro platicó con Consu Comunica sobre cómo mostrarte en redes sociales con mayor seguridad.

US$24 mil millones

se prevé que alcance el sector del marketing de influencers en 2024

Pasos que siguió Consu Comunica mostrarte en redes sociales y olvidarte de la pena:

1.- Acepté que no tengo la piel lisa, que hay días en que mi pelo tiene más frizz del que quisiera y que no siempre estoy en un lugar super lindo para grabarme. Honestamente me he grabado hasta en pijama, al inicio jamás lo hubiera hecho, pero la verdad es que lo más importante es poder entregar el mensaje que quiero entregar. Porque sé que es un mensaje valioso, que va a ayudar a la persona que lo escuche. En resumen y citando a una de mis increíbles alumnas “mi motor es más grande que mi miedo”.

2.- Entendí que mientras más me grabe, más cómoda y segura me sentiré. No es al revés, el “lo haré cuando me sienta segura” es solamente una excusa para no hacerlo. Y si tienes una marca personal, mostrarte es una tarea más por hacer en tu negocio. Si no te muestras ¿cómo van a querer trabajar contigo? ¿por qué van a querer contratar un servicio de alguien que ni siquiera conocen?

3.- Me ocupo de tener siempre una luz de frente, esto es algo super sencillo, pero que ayuda a mejorar cualquier video. Si no tienes un aro led, esta luz puede ser una ventana o una lámpara. La cosa es que si quieres que se vea bien tu rostro, debes grabarte siempre con la luz de frente, nunca a contraluz. Y también me ocupo siempre de mirar al lente de la cámara cuando grabo, esto genera la ilusión de que estuviera mirando a los ojos a mi audiencia.

5 preguntas a

Consuelo Zerené,

mentora en Comunicación Efectiva

-¿Por qué crees que a la gente le da vergüenza mostrarse en redes sociales?

Al inicio, cuando comenzamos a grabarnos, es normal que surjan muchas de limitantes del estilo: “me veo mal en cámara” “no me gusta mi voz” “a quién le va a interesar lo que estoy diciendo” y un largo etc. Muchos pensamientos enfocados en qué van a pensar los demás.

Entonces, a mi parecer, más que vergüenza, es miedo. Miedo a ser juzgados, miedo al que dirán, miedo a hacer el ridículo... esto se puede resumir en un miedo inconsciente a ser rechazados. Cuando eso surge es bueno hacerse preguntas como: ¿Quién me incomoda que me vea? ¿Por qué me incomoda que me vea esa persona? ¿Qué pasa si a esa persona no le gusta lo que ve de mí?

Estas son preguntas que nos ayudan a calmar la ansiedad y a darnos cuenta de que, la mayoría de las veces, somos más capaces de lo que pensamos.

-¿Cómo pueden comenzar a deshacerse de esa vergüenza?

Primero hay que tener en cuenta que todo lo que es nuevo para nosotros genera algún tipo de incomodidad, es normal que al inicio nos de vergüenza hablar ante una cámara. Y creo que el paso más difícil siempre es comenzar. Entonces mi consejo justamente sería, ¡hazlo! Comienza. A tu propio ritmo, paso a paso, pero comienza.

Puedes empezar subiendo fotos, luego videos en que no se vea tu cara pero se escuche tu voz, y luego de a poco grabarte hablando a cámara. Hazlo de manera paulatina.

Un buen ejercicio es pensar en una persona que te genere confianza y con que puedas ser tu mismo, y cuando le hables al lente de la cámara imaginarte que le estás hablando a esa persona.

-¿Qué es lo primero que recomendarías a una persona que quiere hacer videos o fotos en redes sociales?

Que más que enfocarse en la vergüenza, se enfoque en todo lo valioso que puede entregar. Que se enfoque en mejorar la calidad de vida de las personas que lo están viendo o escuchando. Y también que piense en qué tipo de contenido le gustaría ver a él, en general a todos nos gusta que nos entreguen contenido valioso, en vez de tratar vendernos todo el tiempo.

-¿Qué es lo que no le debe faltar al influencer en potencia?

Autenticidad por sobre todo. En la era digital hay mucho estimulo y variedad de personas. Entonces ser uno mismo es super importante, y a partir de eso tener claro que no le vas a gustar a todo el mundo y eso está bien. Ser tú te va a permitir conectar con personas afines a tu manera de ver la vida y también sentirte más cómodo al hablar ante cámara.

-¿Qué elementos técnicos debe tener un buen set para hacer posts en redes sociales?

La verdad yo soy de la línea de “Hazlo simple”. De hacer lo que uno pueda, con lo que tenga en este momento y luego ir mejorando, comprando equipos, etc. Porque en estricto rigor solo necesitas tu teléfono ¡nada más! Lo que sí, siempre recomiendo tener una luz de frente al grabarse. Esa luz no tiene por qué ser un foco de alguna característica en particular, puede ser una ventana o una lámpara cualquiera. Y si quieres invertir en algo recomendaría simplemente un micrófono para el teléfono y un aro led. No es necesario invertir grandes cantidades de dinero, insisto, hazlo simple.