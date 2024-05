VIDEO. Carlos Espina manifiesta su enojo por el asesinato de Farruko Pop: “doble moral”

“No me culpen a mí por su muerte. Es la terrible violencia e inseguridad que se vive en Guatemala”, afirmó molesto el influencer que días antes le habría ofrecido una suma de dinero para que continuara con sus estudios.

El influencer Carlos Eduardo Espina, se pronunció por la muerte de Sebastián Pop. Molesto, dijo en redes sociales que las personas que hoy lamentan su muerte, antes lo criticaron.

“El lamentable caso de Farruko comprueba una cosa, es tu propia gente la que te quiere ver mal y no te respetan hasta que estás muerto. Doble moral, hace unos días se burlaban cuando Farruko desapareció, hacían chistes, lo criticaban, decían todo tipo de cosas de él, para que yo no lo apoyara. Se burlaban de su manera de expresarse y de su forma de ser. Esas personas que lo explotaban, ahora si lo extrañan. Pero ahora que ya no está con vida, ahora si te extrañan y te respetan”, afirmó Espina.

Agregó que la historia de Farruko Pop es lo que la misma historia que le sucede a otros jóvenes de Latinoamérica.

“Me parte el corazón, los jóvenes que por más que quieran progresar, la sociedad no los quiere ver de esa manera. Qué en paz descanse Farruko Pop”, manifestó el influencer que días antes le había ofrecido 10 mil dólares a Farruko para que concluyera sus estudios.