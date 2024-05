¡Denuncia ciudadana! Hombre amedrenta a los automovilistas en La Terminal

Ciudadanos enviaron a esta redacción, fotografías de un hombre que amedrenta a los automovilistas que circulan por el mercado La Terminal, ubicado en la zona 4 de la Ciudad Capital.

Quién envía la información detalló que él hombre se dedica a asaltar en ese sector y lugares aledaños. En su intento de robo, se acercó a una de las ventanas del vehículo para ver qué pertenencias habían dentro, y no se percató que la persona no se había bajado del automóvil, por lo que no dudó en sacar su dispositivo y fotografíar al sospechoso.

Además, describe que esa es su forma de operar, pues intentó hacer lo mismo en otro carro. Está alerta es publicada para que las personas tomen las medidas necesarias y denuncien cualquier hecho delincuencial.