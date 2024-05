¿Cómo identificar el bótox falso? Aprende a detectarlo

En un mundo donde los tratamientos estéticos son cada vez más usados, las autoridades de Estados Unidos alertaron sobre la venta de bótox falso que está poniendo en riesgo la salud de las personas.

El auge del bótox se ha extendido, incluso en los jóvenes, que buscan ‘retoques’ para mejorar su apariencia. El mercado es aprovechado por los expertos, pero los estafadores también saben que es un segmento que pueden explotar, motivo por el cual también ofrecen productos y procedimientos falsos con los que ponen en riesgo la salud.

Las autoridades de salud de Estados Unidos emitieron una alerta por bótox falso, ya que desde noviembre del 2023 registraron, al menos, 22 personas que enfermaron por recibir inyecciones de este producto falsificado.

El bótox es un químico con toxinas botulínicas que se inyectan con fines estéticos entre las arrugas o líneas de expresión para disminuirlas o suavizarlas. La idea es inmovilizar el músculo y su efecto dura entre cuatro y seis meses. Cada vez es más popular en el campo de la belleza, pero por centrarse únicamente en la apariencia, muchos olvidan, que realmente es una técnica médica que requiere ser adquirida en sitios con licencia y aplicada por expertos, no en salones de belleza.

Muchos caen en la trampa de comprar bótox en sitios no recomendados y de allí surge el primer consejo al momento de adquirir el producto: buscarlo en lugares que tengan la aprobación o licencia de la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA).

Los estafadores ofrecen el bótox, pero realmente son compuestos que no tienen las dosis correctas o purificadas de la toxina botulínica, en otras casos, ni siquiera tiene alguna concentración de esta sustancia, sino que “podría ser cualquier cosa, desde solución salina, agua de grifo o una concentración superpotente de toxina botulínica A, la cual podría matarte”, advirtió George Karavetsos, exdirector de la FDA, en entrevista concedida a The New York Times.

Bótox falso, pendientes con estas alarmas

Por mucho monitoreo que tengan los organismos, cada quien debe ser vigilante de su propio bienestar, pero, ¿Cómo identificar al bótox falso? El citado medio presentó varias de las señales para detectar este producto pirata y la primera es que los ofrecen en sitios sin licencia. Lo recomendable es comprar directamente con los proveedores autorizados o fabricantes.

Otra característica de las versiones no autorizadas es que las ofrecen por correos electrónicos o por WhatsApp y tratan de enganchar con precios bajos.

“Si buscas en línea, en Google, y ves a alguien que dice que vende bótox, la mayoría de las veces, no es una fuente legítima”, alertó el abogado Sam Louis, quien según el referido medio, ha llevado juicios por bótox falso.

No es de extrañar, que en los salones de belleza, spa o casas también vendan imitaciones de estos productos, así que no se aconseja acudir ante esteticistas. Ladan Shahabi, directora de dermatología cosmética en UCLA Health en Santa Mónica, recomendó ir a un consultorio médico o un proveedor con licencia, como por ejemplo, un dermatólogo certificado. Además, recuerda que no todo el que tiene una blanca blanca es médico, y por eso, debes verificar que quien te ofrezca y coloca el bótox sea un especialista licenciado.

“Es posible que busquen productos que se publicitan en el sitio web Groupon o que programen citas en consultorios que no tienen las certificaciones adecuadas”, dijo The New York Times.

Otro aspecto importante del que debe fijarse la persona que va a recibir el bótox, es ver la caja, empaque o ampolla. Muchos van a consultorios sin licencia, spa o salones de belleza para colocarse las inyecciones y no ven de dónde sacaron la sustancia. La idea es ver el empaque y corroborar que tenga el sello de seguridad.

La FDA indicó que no hay que comprar cajas de bótox con 150 unidades, ya que el auténtico, no viene en esta presentación. El organismo también publicó imágenes de empaques de imitación, advirtiendo sobre varios números de lote que no hay que comprar. Para ver las características del bótox recomendado por la FDA, haga clic AQUÍ.