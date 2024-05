Urgen agilizar cambios en el funcionamiento del Micivi, según expertos

Con el nombramiento de Félix Alvarado como nuevo ministro de Comunicaciones, analistas señalan la necesidad de agilizar cambios en transparencia e inversión de la cartera para mejorar su funcionamiento.

PUBLICIDAD

Manfredo Marroquín, fundador de Acción Ciudadana, explicó que el Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda (Micivi), históricamente, se considera la “caja chica” para financiar campañas.

“Esto ha degenerado en un saqueo total de los recursos destinados a esa cartera. Por eso esperamos que se diera un cambio verdadero en ese ministerio con el nuevo gobierno”, detalló.

El analista consideró que el Micivi está plagado por la corrupción y prácticas ilícitas, por lo cual es necesaria una reestructuración de la entidad; agregó que no basta la presentación de denuncias.

“Queremos saber cómo va a transformar los procesos y transparentar. Cómo logramos que haya un mercado de empresas más responsables, no solo ligadas a políticos y un registro real de estas empresas; sabemos que muchas son de cartón”, manifestó.

El experto en temas de transparencia afirmó que está “suficientemente” diagnosticado el Ministerio de Comunicaciones y lo que se necesita son acciones concretas para reformar la institución.

Inversión y transparencia

El director ejecutivo de la Fundación para el Desarrollo, Juan Carlos Zapata, señaló que el Ministerio de Comunicaciones tiene serias falencias que no se han atendido en años.

PUBLICIDAD

“De hecho, podemos ver cómo, en el país, en los últimos 20 años, solo se construyen 201 kilómetros por año cuando el país debería construir entre 1,500 y 2,000 kilómetros por año”, lamentó.

Agregó que no existe un marco jurídico que permita contrataciones por indicadores de eficiencia y el servicio civil “deja mucho que desear” para las necesidades de infraestructura que requiere el país.

“Se debe pensar en que necesitamos aprobar la Ley General de Infraestructura Vial para crear mejores capacidades del Estado para hacer carreteras, de lo contrario, seguiremos viendo ministros ir y venir sin ningún impacto”, expresó.

Zapata mencionó que el ministro de Comunicaciones debería enfocarse en dotarle de presupuesto a los proyectos que ya cuentan con estudios de preinversión, especialmente en los ejes económicos, para conectar puerto a puerto, frontera a frontera y los proyectos del área metropolitana para acelerar la movilidad y la inversión en el país.

A la espera de detalles

Publinews solicitó a Comunicación Social del Micivi las acciones puntuales para agilizar la inversión en proyectos y transparencia del nuevo ministro, Félix Alvarado. Sin embargo, al cierre de esta edición no se obtuvo respuesta.

El pasado lunes se conoció la designación de Alvarado luego de que el presidente, Bernardo Arévalo, destituyera a Jazmín de la Vega, supuestamente por incumplir el mecanismo de pagos a constructoras establecido con el Ministerio de Finanzas Públicas; según la exfuncionaria, ese procedimiento es ilegal.

“La verdad es que no me presté a acatar órdenes manifiestamente ilegales... No tienen seguridad jurídica de los contratos en donde se establecen las modalidades de monto, plazos, pagos y condiciones para la perfecta ejecución de la obra pública del Estado y de los contratistas”, expuso De la Vega el martes en una conferencia de prensa.

Afirmó que para ella fue un reto tomar la cartera de Comunicaciones y asegura que no se arrepiente de haber participado en el gobierno de Arévalo.

“Despidió a su mejor ministra, destituyeron a su mejor ministra por algo que no valoraron, no se valoró el trabajo que había hecho”, expuso.