¡Insólito reclamo! “Esos fetos eran míos”

Al parecer los 13 fetos en botellas, localizados en un basurero de Quetzaltenango, tenían dueño.

Hace cuatro días, un hallazgo conmocionó a la población de Quetzaltenango.

Personas localizaron 13 fetos a un costado de las antiguas bodegas de la empresa eléctrica municipal de ese departamento. Las autoridades también localizaron varias placentas dentro de botellas de vidrio.

13 fetos fueron localizados en botellas en quetzaltenango.

Tammy Fuentes de Piedrasanta, quien dijo ser medico y catédratico de la facultad de Odontología del Centro Universitario de Occidente (Cunoc) se presentó a reclamar los fetos.

Aseguró que son de ella, pues estaban en formol desde la pandemia y los usaba para fines académicos.

Consideró que un conserje los tiró por error durante una mudanza.

La doctora dijo que ya está en contacto con las autoridades y que los fetos estaban en una caja, que el conserje sacó hacia un sector donde se deposita basura.

Fuentes acudió al Ministerio Público (MP) a presentar su denuncia y les aseguró que no hay ilícitos en los mismos, y que eran para fines educativos, porque la universidad imparte el curso de Histología general y que trata del área de embriología.

«Soy profesora y no he hecho nada malo, lo malo es que un conserje sacó a tirar la caja y ahora los fetos fueron llevados a Instituto Nacional de Ciencias Forenses, Inacif. Nos servían para hacer disecciones. Todavía no les puedo dar una copia de la denuncia, porque el caso está bajo investigación», explicó a un medio de comunicación de Quetzaltenango, la la profecional, quien confirmó que eran 13 fetos, dos úteros, dos quistes de ovario y dos placentas.