VIDEO. Las polémicas declaraciones de Evelyn Morataya sobre la iniciativa del presidente en contra del MP

El pasado 6 de mayo, el binomio presidencial presentó una iniciativa para reformar la Ley Orgánica del Ministerio ( MP). Desde esa perspectiva, recientemente la diputada Evelyn Morataya fue interrogada sobre este tema en donde relató su versión sobre la notificación de las acciones previstas por el presidente.

La iniciativa que hasta la fecha no ha tenido lectura en el Legislativo, pretende remover de sus funciones a Consuelo Porras, Jefa del MP lo cuál ha generado opiniones divididas sobre la viabilidad de esta acción.

En esa medida, la diputada del partido político VIVA y presidente de la Comisión de Salud y Asistencia Social en esta X Legislatura fue entrevistada de una forma muy casual por un tiktoker, dentro de una ronda de preguntas la congresista relató la forma en el que Arévalo les traslado la información de esta iniciativa.

“El domingo 5 de mayo el presidente Arévalo reunió a algunos jefes de bloque, ni siquiera los recibió a todos. Sus declaraciones fueron -esto es lo que tienen que aprobar en el Congreso-”, señaló Morataya.

La congresista enfatizó que el mandatario les dijo a ese selecto grupo de diputados que esa iniciativa se debía aprobar con urgencia nacional, dado que a sus planes; él la presentaría el lunes para que el marte pasara a manos del Congreso y así se conociera en la sesión plenaria.

En sus declaraciones, la diputada manifestó que los colegas citados le indicaron al mandatario que previo les presentara la iniciativa para leerla; sin embargo el presidente se negó a la solicitud.

La diputada afirmó que los diputados quisieron consensuar esta iniciativa debido a que hay grupos en contra y a favor, pero el presidente no accedió.

AMENAZAS

“Ese día martes 7 de mayo, estábamos amenazados porque salió un sindicato rojo a manifestar, salieron otros grupos, las redes sociales se organizaron y nos dijeron que nos iban a agarrar a palos, si no aprobábamos esa reforma con 107 votos en un solo día”, comentó.

“Yo si temía por mi integridad física y por eso mandé mi excusa. Sobre todo porque se negaron a brindarnos seguridad perimetral para resguardar nuestras vidas”, señaló.

“Esos 107 votos que quería el presidente ese día, no los consiguió porque nos sentíamos amenazados. Siempre nos quieren poner como malos, ahora me señalan a mí por un día que no me quise presentar y con eso dice que estoy a favor de la corrupción”, destacó.

En ese mismo tema, compartió con los internautas que le indigna que la señalen de esa forma: “me entristece que el presidente de la república nos eche como a la cueva de los leones y nos ponga esa brasa en las manos como que nosotros no hemos estado de su lado desde el 14 de enero”, dijo.