VIDEO. ¡Ultimátum! Tiktoker Carlos Espina le da 24 horas a Farruko Pop

Le ofreció dinero y le envió una fuerte advertencia, si no lo acepta.

El creador de contenido Carlos Espina, le había ofrecido 10 mil dólares al guatemalteco Farruko Pop, el objetivo es que, con este dinero, el chapín puediera terminar sus estudios.

Pero desde que Espina, le hiciera el ofrecimiento, Farruko no se ha pronunciado. Tan solo una vez, dijo que, para aceptar el dinero, tendría que hablar con tiktoker y ver las condiciones.

Por lo que ya cansado de esperar una respuesta, Espina realizó un nuevo video en el que envió una fuerte advertencia.

“Vamos a ponerle fin a este show, 24 horas es lo que le don a Farruko Pop, para que haga un video diciendo concretamente si va aceptar los 10 mil dólares que le ofrecí o no. Y que me diga, como le vamos a hacer, donde lo puedo contactar y como nos vamos a comunicar. Si no hace este video, voy a asumir que no quiere la ayuda y vamos a buscar a quien más ayudar”, afirmó el joven.

Agregó que ese dinero él lo tiene destinado para ayudar a alguien que lo necesite y en caso de una negativa de Farruko, se lo donaría a alguien más.

“No los quiero para mí, ya los tengo apartados, así que, si Farruko no los quiere por cualquier razón, vamos a dárselos a alguien más, a una organización o a una fundación”, dijo

Añadió que ya se cansó de tanto circo, que todos opinan, pero nadie dice nada en concreto, por lo que espera la respuesta de Farruko Pop.

En tanto el guatemalteco no se ha pronunciado en sus redes sociales.