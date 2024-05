¡Explotó! Tras sanción de Roque Caballero, Neto Bran, hace tremenda advertencia

“Pues nos damos ver @#ijosdela@P..., ya me hue%$/$ la final”, manifestó Bran, bastante molesto.

El comité ejecutivo de la liga, suspendió a Roque Caballero, y no podrá jugar la gran final este domingo ante Municipal.

Luego de la noticia, Neto Bran, se pronunció al respecto, afirmado que todo se trata de una conspiración para robarle la final.

“No puede ser posible esa mierda, sea lo que sea, ya el orden disciplinario había dicho algo, pero a menos de 24 horas de la gran final, deciden quitarme a mi delantero, no señores, eso no es así”, afirmó.

Bran afirmó estar muy molesto por la acción y explicó el motivo.

“Nos están chingando, están chingando a Mixco. Durante 37 resoluciones, siempre ponían los tres y el nombre de la suplente, pero la suplente está de más por lo que la resolución no tiene validez. Entonces la razón porque Roque Caballeros no es por una actitud antideportiva, sino es que va un nombre de más en la resolución. Durante 37 actas así fue. Pero como a puro huevo hay que joder a Mixco”, explicó.

Agregó que, si no es en la política, es en el futbol.

“Todo mundo engaña, todo mundo corrompe. La independencia ya fue, esos pisados se pasaron por el arco del triunfo todos los procesos. No me voy a dejar, pero ya me jodieron”, aseveró.

Advirtió que iba a pelear en el campo y QUE NO SE IBA A DEJAR.

“Me contaron alguien de adentro que tenían hasta las 10 de la noche para entregar una resolución. De manera deshonesta quieren que pierda una resolución, no hay derecho y nadie puede decir lo contrario. Que poder está detrás, la Liga dio la orden, pero seguramente obedece a alguien”, dijo Bran.

Invitó a los pobladores a ver el partido en el parque de Mixco

“Me jodieron, pero voy a pelear la gran final, no me cortaron las piernas. Llamo a la cordura, recemos al señor y que Dios nos perdone, no llamamos a la violencia, mañana nuestros jugadores van a ir, pero como futbolistas, manteniendo la cordura. Vecinos nos juntamos en el parque, voy a poner pantallas, disfrutemos la final, aunque ya nos la hueviaron, tengo 19 jugadores preparados. Mixco llegó a la final sin ayuda, a todo mundo ayudan, estamos en la final”, aseveró.