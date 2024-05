VIDEO. ¡Rompe el silencio! Miguel Martínez confiesa que “el amor lo hace millonario”

Lamentó los comentarios que muchas personas realizaron en su contra. “No pueden vivir su vida”.

Luego de que se viralizaran un par de videos en los que captaron al exdirector del extinto centro de Gobierno, Miguel Martínez, decidió romper el silencio en sus redes sociales y enviar un fuerte mensaje a todos sus detractores.

Hace unos días, alguien captó a Martínez, paseando a uno de sus perritos. El video de inmediato se viralizó en redes sociales. Aunque las personas que lo compartieron, lo hicieron con un mensaje como para cuestionar que “el exfuncionario del Gobierno de Alejandro Giammattei ande tranquilo por las calles y no esté en una cárcel, pues ahora es millonario”. Por lo que Martínez decidió responderles.

“Si tengo perros!! la mayoría de ellos adoptados o me los han regalado amigos. Si he ido a competencias con dos perritas, porque me invitaron unos amigos y he conocido a muy buenas personas allí. Lamento la envidia de ciertas personas que no pueden vivir su vida”, dijo.

Además, cuestionó los señalamientos de que “él es millonario”

“¿Ahora hay que ser millonario para tener perros? Creo que muchos coincidirán conmigo que, no es así. Mas bien UN PERRO TE HACE MILLONARIO CON SU AMOR. Les deseo paz y amor. Yo vivo mi vida tranquilo, muchos habían inventado que había salido del país. Pero siempre he estado”, finalizó.