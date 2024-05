Neto Bran revela cuál es el millonario presupuesto anual del Deportivo Mixco

El alcalde de Mixco y también presidente del Deportivo Mixco, publicó en sus redes sociales una aclaración sobre el financiamiento del equipo chicharronero.

“Algunos medios han equivocado la forma en que Informan el financiamiento del Deportivo Mixco, confundiendo a los vecinos. ¡Casi todos en su mayoría aducen que es presupuesto municipal, presupuesto de obras y no es del todo así”, explicó.

Agregó que el Deportivo Mixco se financia de todos las marcas, patrocinadores que han creído en Mixco.

“Por ser un equipo que pertenece a la municipalidad, los aportes de las patrocinadores salen con cheque a nombre de la MuniMixco y entran a la Cuenta Única del Tesoro (CUT) y para pagar los sueldos de los jugadores yo tengo que programar en el presupuesto municipal tanto el debe y el haber, los ingresos de las marcas y el egreso del pago de salarios, no hay forma de ingresar el dinero de los patrocinadores, si no es por medio del presupuesto municipal y de la CUT , este flujo de dinero se alimenta de empresas serias, empresas honestas y no del lavado de dinero y del producto de caletas enterradas, puro dinero limpio!!! que son 484 mil al mes casi 6 millones al año y el resto de los gastos eso Sí es aporte municipal!! que es el mismo aporte al deportivo Mixco que existía desde el día uno en que yo asumí como alcalde de Mixco”, detalló Bran en sus redes sociales.

Agregó que, en otras épocas, las anteriores autoridades se robaban el dinero.

“¿Saben cómo le hacían? Le decían al jugador vas a ganar 30 mil pero nos dejas 15 mil y los jugadores por necesidad lo aceptaban, y por eso el Deportivo Mixco nunca dejó de estar en primera división, no fue hasta que yo vengo de presidente y alcalde y en lugar de hueviarme el pisto, se lo invierto al equipo, consigo más patrocinios y logró dos asensos a la liga nacional y ahora poder estar en una gran final con el más grande de Guatemala, los Rojos del Municipal, esto es producto de la buena administración y de no hueviar, por eso les suplico a todos los medios no confundan. Infórmense bien de cómo es el financiamiento antes de comentar y publicar, ya que como diría Diego: la Pelota no se mancha y la camisola no se escupe”, aseveró.

Decidió aclarar con que dinero les compró a los jugadores los audífonos.

“En cuanto a los regalos, hoteles y demás, tengo patrocinadores que me donan desde dinero y productos que todos van a los jugadores, y sé que muchos están esperando que les diga con que pagué los audífonos. Los pagué con los fondos de mi negocio y con mi sueldo de la Neto Bran Barber Shop. ¿Han ido a dar una vuelta a mi barbería? Medios los invito vallan un día y verán que siempre tengo gente, mis barberos sacan 300 cortes al mes cada uno. ¿Tengo cómo regalar mi pisto? ¡Claro que si! ¡¡Mi intención no es hacerme millonario, mi intención es que Mixco sea Campeón!!”, aseveró.

Y sobre los comentarios en redes, donde los pobladores le reclaman que 2no se gaste el dinero del aguan en el futbol”, también les dio una aclaración.

“Vecinos no se preocupen que el dinero del agua se invierte en el agua, el de las obras en obras, el de deporte en deporte”, finalizó.

Entre sus patrocinadores están Banrural, Claro, Z Gas, entre otras.