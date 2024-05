Conred recomienda no usar el Estadio de Santo Domingo en Mixco

¡Aseguran que la afición está en peligro!

CONRED ha recomendado a la Municipalidad de Mixco y a la FEDEFUT no utilizar el estadio hasta que no se compruebe el cumplimiento de las normas de seguridad correspondientes.

El partido de ida de la final de la Liga Guate Banrural podría estar en riesgo debido a la inspección realizada este 10 de mayo.

Luego de una inspección realizada por la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (Conred) al estadio Santo Domingo de Mixco, los resultados no fueron alentadores.

A través de un oficio compartido por el diputado David Illescas, se dio a conocer que la Conred resolvió recomendar que el inmueble no debe ser utilizado hasta que se compruebe su cumplimiento sobre aforo y graderío.

La medida fue tomada con base a las Normas Mínimas de Seguridad en Edificaciones e Instalaciones de Uso Público -NRD2- y las Normas Mínimas de Seguridad en Eventos Socio-organizativas -NRD4-.

Entre sus conclusiones detalla que la ampliación realizada, la cual no fue autorizada por la Fedefut, aumenta el aforo y no se ha evaluado el cumplimiento para que no sea utilizado más allá de lo establecido en las instalaciones del mismo.

También resalta que la gradería construida no ha sido evaluada para poder ver si soporta la carta estática y dinámica del mismo.

El informe fue enviado a la Federación de Fútbol de Guatemala y al Concejo Municipal de Mixco.

El juego de ida de la Liga Guate Banrural en su Torneo Clausura 2024 está programado para el sábado 11 de mayo a las 3:00 de la tarde.

Sin embargo, estos resultados generan preocupación en los aficionados.