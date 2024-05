Maestra prohíbe a sus alumnos escuchar y cantar música de Peso Pluma

La joven maestra se viralizó en redes sociales, por considerar que las canciones de Peso Pluma "no son para niños" ¿Qué Opinas?

La joven maestra que se hace llamar en redes sociales @maestramieldemaple comparte frecuentemente contenido de sus clases en redes sociales, pero uno de los videos que no pasa de moda y que se ha viralizado, fue en el que instruye a sus alumnos a no escuchar la música de Peso Pluma.

Muy entusiasmada le pregunta a sus alumnos: “¿Quieren que ponga música?”. Los pequeños, llenos de emoción, gritaron que sí efusivamente. No obstante, el semblante de ternura de la maestra se desvaneció de su cara cuando uno de los niños dijo: “Yo quiero que pongas la canción que dice: ‘quiere que le ponga música pa’ que baile hasta abajo la bebé”.

La maestra le contestó que “esas canciones no son para niños, no es una canción correcta porque no dice nada”. Por último, agrega que “no lograron convencerla”.

Peso Pluma está rompiendo récords de todo tipo, y sus temas musicales han llegado hasta el mercado internacional. Por ello, no es raro que incluso los más pequeños disfruten de las canciones de Hassan Emilio Kabande Laija. El intérprete de Ella baila sola se encuentra en los primeros lugares de popularidad y su fama parece no estar cerca de terminarse.