La madre del menor rompió el silencio y envió un mensaje a todas las personas que lo señalaron de maltratar a su hijo.

Un niño de dos años fue localizado sin vida dentro de una vivienda. En las fotos se podía ver que el cuerpecito tenía moretones en distintas partes del cuerpo, por lo que muchos guatemaltecos aseguraron que el pequeño era víctima de algún tipo de maltrato.

Al respecto la madre del menor rompió el silencio y aseguró que ella nunca golpeó a su hijo.

#NACIONALES #PublinewsGT #IMÁGENES Localizan cuerpo de bebé con moretones y la madre da una “absurda” explicación... Publicado por Publinews Guatemala en Martes, 7 de mayo de 2024

“Una bombera fue la que dijo que no tenía signos vitales, y yo le dije que luchara por mi bebé como yo siempre luché por él, le hacía sus remedios caseros, por eso me acusaron y la sábila se le pegó en el piecito, yo le rogué a Dios que no me lo llevara y había unas candelas, y el humito se le fue ahí. Yo siempre luché por él”, dijo la señora.

Aseguró que lo querría mucho y que nunca lo agredió. “Él hacía berrinche, me iba con mi mamá y ella me ayudaba. Hice lo posible por bajarle la fiebre, le prest la mayor atención que yo puedo, trataba de darle su comida a la hora que era”, dijo María Gómez, madre del menor.

“Primero averigüen bien las cosas, no fueron como dijeron los bomberos, yo nunca lo maltraté”, dijo.

#NACIONALES #PublinewsGT

¡Madre de niño fallecido en Mixco dice llorando que “nunca lo maltrató” pic.twitter.com/04BvpOv2rZ — Publinews Guatemala (@PublinewsGT) May 8, 2024

La Procuraduría General de la Nación (PGN) evaluó al otro hijo de María y el resultado fue que estaba en buenos cuidados y que tenía todas sus vacunas, por lo que procedieron a dejarlo con ella.

En tanto el cuerpecito de Manuel de Jesús López, de 2 años, está en manos del Instituto de Ciencias Forenses que será el que dictamine si el menor sufrió algún tipo de agresión.