Cinco comunidades en Petén sin servicio de telecomunicaciones; la torres fueron retiradas

EI Consejo Nacional de Áreas Protegidas (CONAP) emitió un comunicado en donde explica las razones por las que cinco comunidades en Petén se quedaron sin servicio de telecomunicaciones.

“CONAP fue notificado recientemente de una orden Judicial emitida por el Juzgado de Primera Instancia Penal, Delitos contra el Ambiente y Patrimonio Cultural del departamento de Petén”, describe.

Detalla que mediante esa medida legal se ordenó a la empresa Comunicaciones Celulares, Sociedad Anónima -TIGO- para realizar el retiro de torres telefónicas y ordena al CONAP brindar acompañamiento a la empresa para ejecutar dicha disposición.

“El CONAP hace saber que no fue notificado de la audiencia en la cual la jueza ordenó el retiro de las torres, por lo que no se tuvo la oportunidad de argumentar respecto de la pertinencia o no de la decisión judicial”, señaló.

A raíz de lo anterior 5 comunidades dentro de las áreas protegidas de Petén han sido afectadas por la falta de servicio de telecomunicaciones brindado por dicha empresa.

CONAP manifiesta que está en la mejor disposición de encontrar una solución que permita el restablecimiento del servicio de telecomunicaciones dentro del marco del principio de legalidad.

“Estamos conscientes de la necesidad de comunicación como un derecho inherente al ser humano por lo que instamos a la población afectada a no trasgredir la ley ni vulnerar los derechos de otras personas”, concluye.