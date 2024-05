Profesión peligro: en el pasillo de los dobles

Las estrellas de Hollywood Emily Blunt y Ryan Gosling rinden homenaje a los dobles en la película “Profesión peligro” (“The Fall Guy”) del director David Leitch, quien comenzó como doble. Basada libremente en la serie de televisión de la década de 1980 sobre especialistas, la cinta se anuncia como una historia de humor, romance, misterio y acción. “Es una celebración a nuestra industria. Esta película hace honor al increíble e indeleble trabajo de los especialistas y lo que han hecho por el cine”, dijo Blunt durante la presentación del filme en el teatro Paramount durante el festival de SXSW.

Su protagonista y productor es Ryan Gosling, quien aseguró no haber ido a cantar después de su brillante actuación como el Ken de ‘Barbie’ en la ceremonia de los Oscars. “Soy Ryan Gosling, no hice ninguna de mis acrobacias en esta película y no he venido a cantar”, aseguró divertido el actor canadiense. Gosling y Blunt presentaron un tributo a las acrobacias y se ganaron a la multitud con su entusiasmo y afecto hacia la adaptación del director David Leitch transformada en un tributo al cine de acción.

“Es una celebración a nuestra industria. Esta película hace honor al increíble e indeleble trabajo de los especialistas y lo que han hecho por el cine” — Emily Blunt, actriz

En la película, Gosling interpreta a Colt Seavers, un ex doble de acción que es llamado nuevamente al trabajo cuando la estrella a la que doblaba con mayor frecuencia, interpretada por Aaron Taylor-Johnson, desaparece durante un rodaje. La producción de la cinta de ficción está dirigida por Jody Moreno, a quien da vida Emily Blunt, con quien Seavers tuvo una relación incipiente antes de un accidente que puso fin a su carrera. Preguntados por su química en la pantalla los actores bromeaban sobre su preparación. “Tuve mucha suerte, conseguí al mejor compañero de todos los tiempos” apuntó Blunt mientras Gosling contestaba: “Emily puede crear química con un bote de basura. Ella aportó esa fuerza contundente que tiene a la película”.

Convertidos en los actores del momento gracias a ‘Barbie’ y ‘Oppenheimer’, Gosling y Blunt quisieron dar crédito al equipo de especialistas de la película. Explicando que Logan Holladay rompió un récord mundial de acrobacias durante el rodaje de “Profesión peligro” al hacer un “giro de cañón” que hizo girar un auto durante 8 rotaciones y media. “Hay un momento en la película en el que me abrocha el cinturón para un truco que está a punto de hacer. Me salgo del auto y él entra, da ocho vueltas y me da una palmada en la espalda como si hubiera sido yo y bate un récord Guiness. ¡No me digas que no es alucinante! Lo que me gusta de esta película es que en cualquier otro filme nunca lo sabrías, pero en este sí lo sabes. Hemos tenido la oportunidad de reconocer, por fin, la increíble contribución al cine de los especialistas” confesó Gosling. “Esta es una cinta para el entretenimiento de la gente, hemos focalizado en los especialistas de la industria que arriesgan la vida y la integridad física para darle al público esa sensación de asombro que se siente en las películas. Creo que es hora de que su trabajo salga a la luz” agregó el actor.

Gosling reconoció también que siempre ha sentido admiración por sus dobles. “He tenido un doble toda mi vida. Y siempre ha tenido con él una dinámica extraña, porque cuando se trata de riesgo: yo salgo y él entra para hacer cientos de cosas interesantes, y luego se esconde y yo finjo que lo hice. Creo que no está bien, ya es hora de reconocer su trabajo”.

Emily recuperó la atención para reconocer la profesionalidad de su compañero en pantalla. “Ryan es un actor increíble, puede interpretar cualquier tipo de género y brillar: puede hacer comedia, puede hacer drama, puede hacer acción. En esta historia lo tenemos todo y creo que el director ha aprovechado todas sus habilidades”. En cuanto a qué tan precisa es la descripción que hace la narración de lo que es un rodaje, Blunt dijo: “es muy, muy precisa. Siento que siempre hay un poco de caos cuando se hace una película: cuanto más grande se vuelve la producción, más caótica parece volverse la filmación”. Cuando le preguntamos si los especialistas del cine deberían conseguir un Oscar, la actriz terminó diciendo: “La Academia está cambiando y hay un grupo de especialistas dentro de la academia que lleva varios años pidiendo su estatuilla. Estamos en el proceso de conseguirlo y creo que va a suceder”.

rotaciones y media logró el doble de acción Logan Holladay con un auto durante el rodaje y rompió un récord mundial de acrobacias.