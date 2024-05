¡Alerta! Cuida tus dispositivos de las altas temperaturas y evita una tragedia

Según los expertos del clima, las altas temperaturas se mantendrán durante la primera quincena del mes de mayo, y desde esa perspectiva alcanzarán temperaturas igual o mayores a 30 grados centígrados.



Así mismo, los expertos emitieron algunas recomendaciones para prevenir riesgos con los dispositivos eléctricos que también se pueden ver afectados en su funcionalidad.





Los vehículos deben ser evacuados de:



1- Sustancias gaseosas.



2- Encendedores.



3- Bebidas gaseosas.



4- Perfumes y baterías de dispositivos en general.



5- Las ventanas del automóvil deben permanecer abiertas (para respirar).



6- No llenar completamente el tanque de combustible del automóvil.



7- Llenar el tanque de combustible del automóvil por la tarde.



8- No inflar demasiado los neumáticos del automóvil. Al viajar.





OTRAS RECOMENDACIONES



- Beber mucha agua y líquidos.





- Asegurarse de no encender los calentadores de agua.





-Asegurarse de no colocar cilindros de gas al sol.





- Asegurarse de no sobrecargar los medidores de electricidad y no encender los aires acondicionados excepto donde se encuentre la familia, especialmente durante las horas de mayor calor.





- Mantenerse alejado de la exposición directa al sol, especialmente durante el período de 10 am a 3 pm.