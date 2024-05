VIDEO. “La Academia no es una competencia cristiana” le dice el juez a una aspirante

La Academia 2024 sigue buscando los mejores talentos para la música, en los castings los jueces esperan encontrar al guatemalteco o guatemalteca que representará al país en el reality show de renombre mundial.



Los jóvenes cantantes compiten en México y la gente vota por su alumno favorito hasta nombrar al ganador. En los castings, los participantes eligen un repertorio de canciones para interpretar frente al jurado calificador.





En ese sentido, en redes sociales circula un video, donde una joven interpreta una canción cristiana, al final es interrumpida por un juez que comenta que La Academia no es una competencia cristiana.





“Evelyn, yo le canto a Dios también, pero este no es un casting cristiano. Cante algo secular porque es una competencia donde no va a cantar música cristiana”, refiere.





Por su parte la respuesta de la joven fue aún más impresionante: “Con todo respeto, yo creo que aquí todos le cantan a alguien y yo le canto a Dios”. añadió la joven.





Finalmente, el juez le volvió a dar una segunda oportunidad para que la aspirante cantara una canción secular, la joven mantuvo su postura y se negó, por lo que al final decide retirarse del escenario y terminar su proceso de deliberación abruptamente.