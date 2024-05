VIDEO. ladrón intenta asaltar a transeúnte y este lo noquea de un solo golpe

El video se ha viralizado en redes sociales, pues algunos cibernautas aplaudieron la acción del joven, mientras otros afirmaron que puso en riesgo su vida, pues los asaltantes llevaban cuchillos. ¿Qué opinas?

En redes sociales se viralizó un video en el que se ve cómo un hombre se defiende de asaltantes, quienes lo habrían amenazado con arma blanca; sin embargo, el delincuente no contó con que su víctima se iba a defender y tras darle un golpe en la cara, logró dejarlo inconsciente.

Tras volverse tendencia a nivel internacional, el joven, identificado como Santiago Reyes, fue entrevistado por el medio local El Tiempo y mencionó que todo pasó cuando caminaba por el barrio Alcaparros, luego de salir del gimnasio, pero de la nada lo interceptaron dos sujetos para ofrecerle drogas, las cuales rechazó y acto seguido quisieron asaltarlo, pero él no lo permitió.

“Lo empujé y procedió a sacar un cuchillo”, mencionó. Luego de eso se ve cómo esquivó algunos ataques del delincuente y cómo aprovechó un descuido de él para darle un golpe certero en el rostro que lo dejó noqueado. Luego de eso la policía tardó en llegar, pero sólo le dijeron que guardara la calma.

“En el momento en el que comenzó el video estaba llegando la policía, pero se demoró demasiado en actuar y me tocó sí o sí pegarle al man; porque si me alejaba, me apuñalaban”, mencionó el chico, quien precisó que ha practicado artes marciales mixtas y taekwondo.