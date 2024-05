VIDEO: hombre protege a su bebé durante ataque armado a una taquería en Tabasco

Los hombres abrieron fuego en contra de los comensales, le dispararon hasta a un perrito y luego lanzaron una bomba molotov. ¡Imágenes fuertes!

Como si fuera una escena de películas de narcotraficantes, un comando de hombres armados abrió fuego en contra de una taquería ubicada en Tabasco, la noche de ayer, viernes 3 de mayo de 2024.

#VIDEO:



Narcos atacan a balazos a la clientela de una taquería y un depósito de cervezas en el Manguito, #Tabasco.



Hasta arrojan una bomba molotov. Todo mientras un hombre intenta salvar a su bebé.



El país está sumido en la violencia. pic.twitter.com/SLXwJ9Jggk — Antonio Nieto (@siete_letras) May 4, 2024

El ataque quedó documentado por las cámaras del lugar. De acuerdo con un video que fue difundido en redes sociales. En las imágenes se observa como los hombres se lanzan al suelo, para no ser alcanzados con las balas. También se observa, como un perrito sale corriendo del lugar, pero uno de los sicarios dispara en esa dirección. Hasta el momento no se sabe si fue alcanzado por las balas, pues la cámara no captaba ese ángulo.

Había dejado a su hijo en el carro

Un hombre logra ponerse a salvo, pero impacta que, durante la balacera, su pequeño hijo estaba solo en el vehículo. Cuando logra sacarlo de la parte trasera del carro, los delincuentes regresan y lanzan una bomba casera en contra de las personas que estaban dentro del local, pero no se alcanza a ver si explota o no.

Cuando parece que el ataque cesa, el padre con su hijo, logra arrancar el auto y escapar del lugar. De acuerdo con las primeras investigaciones, el ataque se registró porque los dueños de los locales se negaron a pagar la extrosión.