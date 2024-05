¡No a Mazariegos! Envían carta para no elegirlo para presidir Comisiones de Postulación

Solicitan que no presida Comisiones de Postulación.

El 2 de mayo varias organizaciones enviaron un oficio a las 14 universidades para hacer una solicitud. Esta en virtud de la inminente elección de presidentes de las comisiones que postularán candidatos a magistrados de las cortes Suprema de Justicia y de Apelaciones, para el período 2024-2029, evento que está a cargo de los rectores de las universidades legalmente establecidas.





“No elijan presidente de comisión de postulación alguna al señor Walter Ramiro Mazariegos Biolis, nombrado rector de la Universidad de San Carlos de Guatemala, porque consideramos que carece de idoneidad y honorabilidad para participar en un proceso de nominación de candidatos a las cortes de justicia, en el cual debe primar el compromiso con la objetividad, la transparencia y la búsqueda de las más altas virtudes y cualidades éticas, profesionales, académicas y humanas”, refiere el documento.





Señalan que Mazariegos no goza de reconocida honorabilidad en amplios sectores de la población, en particular en significativos segmentos de la comunidad sancarlista de trabajadores, estudiantes y docentes. “Es repudiado en importantes corrientes de opinión pública a escala nacional. Tal rechazo deviene de su imposición con violencia, prácticas antidemocráticas e intimidatorias, en el cargo de rector de la USAC”, argumentan.





De esa perspectiva, exponen una serie de señalamientos públicos en contra del rector de la USAC, y afirman que es una realidad que pone en duda su idoneidad y honorabilidad para presidir una comisión de postulación cuya delicada labor es seleccionar a quienes impartirán justicia por los próximos cinco años.





“Las anomalías reportadas en el mismo proceso en que resultó nombrado rector, las desobediencias a órdenes judiciales y la instauración de procedimientos disciplinarios en contra de sus opositores, demuestran las astucias de las que puede ser capaz el señor Mazariegos para manejar cuotas de poder en distintas sectores y articular en función de intereses particulares”, afirman.





Tanto la comunidad universitaria como organizaciones de sociedad civil esperamos que los representantes de los rectores del país en las comisiones de postulación sean personas intachables, honorables y honradas.







¿Qué organizaciones enviaron el documento?

En esta solicitud participaron las siguientes entidades:



Alianza por las Reformas, Movimiento Projusticia, Movimiento por la Democracia, Otra Guatemala Ya, Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales de Guatemala, Red de No Violencia contra la Mujer, Movimiento de Mujeres con Poder Constituyente, Alianza de Mujeres y Mujeres Indigenas por el Acceso a la Justicia, Familiares y Amigos contra la Delincuencia y el Secuestro, Fundación Myrna Mack, Yolanda Pérez Ruiz, María Eugenia Solis.