El príncipe William encuentra en el fútbol un escape a los problemas familiares

Este 2024 ha sido un año muy complejo para los príncipes de Gales, marcado por los problemas de salud de Kate Middleton y su tratamiento contra el cáncer. De hecho, una persona que ha trabajado con la familia le dijo al New York Post que “están pasando por un infierno”.

En ese contexto, el príncipe William parece haber encontrado al igual que muchas personas en el mundo, un escape en el fútbol para distraerse aunque sea por algunos minutos de los problemas que le aquejan.

¿De qué equipo es hincha el príncipe William?

En la familia real inglesa, parecen estar más preocupado de otros deportes, como el polo y la hípica, y por eso rara vez se le ha visto ligado a algún equipo de fútbol. El rey Carlos III sorprendió a muchos hace unos años cuando dijo que era hincha del Burnley, un equipo del norte industrial inglés, que con presencia intermitente en la Premier League.

“Es un equipo que ha tenido muchos problemas y estoy buscando la manera de ayudarlos a recuperarse y que recuperen la autoestima en esa parte del mundo”, dijo el monarca británico.

Harry, en tanto, nunca ha dicho nada públicamente, pero siempre se la ha vinculado con el Arsenal.

El caso de William es muy distinto al de su padre y su hermano, ya que constantemente se le ve en los estadios, tanto de rugby como de fútbol, y no esconde su favoritismo por el Aston Villa de Birmingham, la segunda ciudad más grande del Reino Unido.

“Hace mucho tiempo, en el colegio, me hice muy hincha del fútbol y me puse a buscar equipo. Todos mis amigos eran hinchas del Manchester United o del Chelsea, pero yo quería un equipo de la mitad de la tabla, que me diera más emociones” , fue la particular explicación del heredero a la corona británica.

William, además, es desde el 2006 el presidente de la Federación Inglesa de fútbol, un cargo honorario.

¿En qué partido de fútbol vieron al príncipe William?

En estos complicados momentos familiares, William ha tenido algunos momentos de distracción gracias al fútbol.

Hace un par de semanas, se le vio en el Villa Park de Birmingham con su hijo, el príncipe George, para apoyar al Aston Villa en el partido ante Lille por la Conference League, el tercer torneo en importancia a nivel europeo. Esa noche fue un triunfo de 2-1 que cimentó la clasificación a semifinales.

Este jueves por la noche de nuevo se le vio a William en el Villa Park para el duelo de semifinales de la Conference League contra el Olympiacos de Grecia. Esta vez fue sin su hijo y presenció la dolorosa derrota por 4-2 que le pone muy difícil el camino al Aston Villa hacia la final que se disputará en Atenas.

Las respuestas en redes sociales fueron duras contra al heredero, ya que le recordaron que aquel también era el día del noveno cumpleaños de la princesa Charlotte y se burlaron por la derrota del Aston Villa.